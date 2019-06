La aproximación a Vox, vía PP, pasa factura a Ciudadanos

Alicia López

La aproximación de Cs a Vox vía PP le ha costado esta semana a Albert Rivera que se cuestione el centrismo del que hace gala, no sólo por parte de algunas voces internas del propio partido, sino también de algunos de sus socios liberales europeos, como Francia, que ven muy preocupante la estrategia de pactos que están negociando.

Al mismo tiempo, esta semana crece la presión sobre Rivera para que levante el veto que mantiene a Pedro Sánchez y posibilite su investidura, petición que repetida por el propio presidente en funciones, pero que ya se ha oído también en boca de otros referentes de la derecha, como Mariano Rajoy, muy poco inclinado a opinar sobre el panorama político.

Rivera no cede ni un milímetro pese a que puede planear una repetición de las elecciones y se mantiene en el "no es no" al líder socialista, tal como se posicionó éste en 2016 para no facilitar que Rajoy siguiera en Moncloa.

Ese portazo al PSOE ha tenido efectos en las negociaciones postelectorales tras los comicios municipales y autonómicos del 26 de mayo, ya que ha obligado a Ciudadanos a aliarse casi en exclusividad con el PP y con una inevitable aproximación a Vox, aunque haya sido tangencial, para que los pactos de gobierno pudieran salir adelante.

La consecuencia de todo esto es que la formación naranja que se había puesto como objetivo superar al PP, algo que no ha conseguido, puede haber ayudado a apuntalar al partido de Pablo Casado pese al retroceso ostensible que ha sufrido en los comicios.

Además, esto le ha supuesto a Ciudadanos quedar en desventaja en una negociación en la que no ha podido presumir del papel de ser clave o fuerza decisiva en muchos municipios.

Solo tiene la Alcaldía de dos capitales de provincia (Granada y Palencia), ambas con el apoyo del PP y del partido de Santiago Abascal, aparte de la ciudad de Melilla, y se reparte el mandato del Ayuntamiento en otras dos (Ciudad Real y Albacete), en estos dos casos con el PSOE.

De las 52 capitales de provincias, ha pactado once con el PP, bien llegando a un acuerdo de gobierno como en Madrid o Murcia, o simplemente prestándole apoyo para la investidura.

Fuera de este mapa quedaría la situación de Pamplona, donde el alcalde es de la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Cs), que fue la lista más votada.

A los socialistas, la formación naranja les ha facilitado la Alcaldía o han llegado a acuerdos de gobierno en cuatro capitales de provincia (Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Guadalajara y Cáceres) además de las dos de Castilla-La Mancha en las que Cs y PSOE tendrán el bastón de mando dos años cada uno.

Con la misma fórmula el equipo naranja está negociando en las comunidades autónomas donde el partido de Rivera es llave y ha elegido así al PP como primera opción en Madrid, Murcia, Aragón y Castilla y León.

En esta última, incluso pasando por encima de las objeciones de su candidato más rebelde, Paco Igea, que ha puesto mucha resistencia a acordar el Ejecutivo autonómico con el PP al que no veía como ejemplo de la regeneración que pregona Cs.

Los pactos firmados con el PP pueden desgastar la imagen de Ciudadanos como partido "de centro, liberal y moderado" -como así se etiqueta- porque en su mayoría tienen que contar con el respaldo de Vox, aunque sea dando un rodeo a través del Partido Popular, a pesar de que la Ejecutiva aprobó que no negociarían nada con la formación de Santiago Abascal y que no estarían en ningún gobierno con ellos.

Negociar no han negociado gobiernos pero sí se han sentado en Madrid con Vox para hablar de la Mesa de la Asamblea.

En todo caso, la aproximación a Vox, aunque sea indirecta, ha provocado muchas críticas, algunas internas, entre ellas la de Luis Garicano, número uno de la lista europea y responsable económico del partido, que desde el pacto andaluz se ha mostrado contrario a acercarse a esta formación de extrema derecha.

Y también la furibunda de Manuel Valls, con quien Ciudadanos rompió el lunes por haber apoyado a Ada Colau al frente de la Alcaldía de Barcelona como mal menor para neutralizar a ERC.

A esto se han sumado las advertencias del Gobierno francés a Rivera de que cualquier alianza con Vox podría acarrear la expulsión de Cs del grupo parlamentario Renovar Europa (antiguo ALDE) y el desmentido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que les había felicitado por sus pactos postelectorales, como afirmó el líder naranja.