Alejandro Fernández (PPC) cierra la puerta a apoyar la investidura de Illa

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha cerrado este lunes la puerta a apoyar la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa: "No veo viable ningún escenario de colaboración".

"Tengo muy claro que el mandato de la sociedad catalana inapelable en las urnas es acabar con el procés. Y esto significa mandar a los procesistas a la oposición aquí y que dejen de tener la llave de la política española", ha argumentado Fernández en declaraciones a RAC 1.

Al respecto, ha señalado que "cualquier fórmula que ensaye Illa" para ser presidente "estará condicionada por mantener los apoyos en la Moncloa" de Junts y ERC.

Fernández no ha descartado "en absoluto" una repetición electoral, aunque ha admitido que "no sería bueno".

Preguntado sobre qué hará el PP para evitar la repetición, ha respondido: "Lo que tengo claro es lo que no haré. Soy plenamente consciente de que el señor Illa se puede permitir el lujo de ganar unas elecciones diciendo una cosa en campaña y luego haciendo lo contrario. Yo no, no funciono así (...) Por ahora no veo viable ningún escenario de colaboración" (con el PSC).

Sobre el escenario que se abre tras las elecciones y las posibilidades de que Illa sea investido presidente, ha señalado: "Con los precedentes encima de la mesa, lo que no cambia es que Pedro Sánchez sigue necesitando a los dos socios que tiene aquí, ERC y Junts, esto no cambia".