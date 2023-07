Abascal: "No tengo ninguna duda de que si gobernamos volverán las tensiones a Cataluña"

(Actualiza la NA2040 con más declaraciones del candidato de Vox, Santiago Abascal)

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que, si gobierna con el PP, no tiene "ninguna duda" de que volverán las tensiones a Cataluña y que podría haber situaciones "peores" que en 2017.

"Cuando se produce un golpe de Estado no es posible limitar la intervención a unos pocos meses. Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida, duradera y utilizar todos los resortes del Estado para convencer a la población de Cataluña y mejorar la concordia", ha expresado durante un desayuno informativo en Madrid.

El líder de Vox ha añadido que la concordia "no se va a restaurar" con la cesión al separatismo y que la fórmula para que no vuelvan las tensiones es "rendirse", "entregar la unidad de la patria" y "traicionar a cientos de miles de españoles".

Para Abascal, el PSOE y Ciudadanos acordaron un "155 de chiste" que ha servido para que los separatistas estén en el poder.

"La ventaja de un gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar como con un gobierno con mayoría absoluta con el señor Rajoy", ha sentenciado en el encuentro organizado por Europa Press.

Respecto al debate de este miércoles en RTVE en el que participarán Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar), ha destacado que buscará "confrontar con el Gobierno de la ruina" y ha criticado la ausencia del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sobre quien ha dicho que sería "mucho mejor" que asistiera.

"El hecho de que no esté, yo creo que no le viene bien ni a Feijóo ni a los españoles, que no pueden escuchar una parte de la oferta política que hay", ha señalado, antes de añadir que hubiera preferido que el debate fuera "realmente plural".

No obstante, para Abascal este debate es "más representativo de la pluralidad" que el cara a cara que mantuvieron Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada.

En relación a si le exigiría al PP entrar al Gobierno sin importar la representación que obtenga su formación el 23J, ha asegurado que no, porque son "razonables", aunque ha subrayado que el "problema" que encuentra Vox es que los populares no cumplen los acuerdos de investidura.

Preguntado por la situación en el Gobierno de Murcia, no ha descartado que el PP cambie su posición tras las elecciones del próximo domingo.

"No descarto que estén sacrificando temporalmente a los murcianos por los intereses de los electores nacionales", ha aseverado.

Abascal, que ha vuelto a pedir el voto a los electores del PP, ha reiterado que no son "el coche escoba del PP" y que no van a darle ni votos ni una abstención a López Miras si no entran en el Ejecutivo.

Ha expresado, además, que ve al Partido Popular "capaz" de forzar una repetición electoral en la región.

Asimismo, el candidato de Vox ha instado al Gobierno central a tomar las medidas "necesarias" para garantizar que todos los españoles que han solicitado el voto por correo puedan ejercer su derecho democrático.