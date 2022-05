Abascal: Si PP necesita escaños de Vox, que no piense que los tendrá gratis

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo que, si el PP necesita tras las elecciones del 19J los escaños de su partido, que no piense que los va a obtener gratuitamente, ni tampoco la abstención de su formación, porque ya puede olvidarse de gobernar tranquilamente en solitario.

Así lo ha asegurado en un acto en Almería con la candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, donde se ha referido a la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, que da al PP una amplia ventaja en el porcentaje de votos -casi 11 puntos-, aunque no lograría la mayoría absoluta y necesitaría a Vox para gobernar en Andalucía.

Abascal ha dicho que el cambio que los andaluces votaron en 2018 se ha frustrado y no ha sido real, por lo que ha pedido el apoyo para ganar y hacer presidenta a Olona, porque se ha demostrado que no es suficiente llegar a un acuerdo por escrito con el PP, porque no lo cumplen.

Venimos a ganar () Es difícil ganar con mayoría absoluta. Decir lo contrario sería estar fuera de la realidad, ha reconocido Abascal, quien ya ha reiterado que el PSOE tiene que purgar el daño que ha provocado durante muchos años, insistiendo en que el PP tiene que decir a quién pretende apoyar si Vox gana los comicios, si a esta formación o a los socialistas.

Ha subrayado que al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), se le pone cara de vicepresidente porque está inseguro y lo único que dice es que quiere una mayoría absoluta y si no, a votar otra vez, a repetir las elecciones. Fijaros qué nerviosos que están, ha incidido.

Sobre la encuesta de El Mundo, ha afirmado que puede pasar cualquier cosa y ha reiterado que el PP no obtendrá los escaños o la abstención de Vox gratuitamente.

Los apoyos a Vox van a servir para gobernar con Macarena Olona al frente del gobierno de la Junta o con Macarena Olona decidiendo las políticas de la Junta, ha apostillado.

Abascal asegura que esos votos no serán traicionados. Que lo tengan claro los que amenazan con repetir las elecciones, ha advertido el líder de Vox, quien ha añadido que, si no se respetan las ideas y convicciones de su partido, lo que van a obtener en cada votación es un no detrás de otro, especialmente si se instalan en la soberbia y en dar lecciones.

Se va a decir y hacer lo mismo que en Castilla y León, donde ahora Vox forma parte del gobierno regional, promoviendo el cambio real que necesita esta región, ha defendido.

Ha recordado las líneas rojas del PP hacia la formación que preside y ha avanzado que ellos también las tienen y que son las mismas que las de la izquierda, como el feminismo extremo que enfrenta a hombres y mujeres.

También ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, diga que Galicia es una nación sin estado o que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, hable de una España plurinacional

En realidad tienen muchas líneas rojas y pocos principios, pocas cosas claras. Lo único que quieren es gobernar y ser el recambio del PSOE. Nosotros no queremos ser el recambio, sino la alternativa que cambie de rumbo Andalucía y España, que haga exactamente lo contrario, ha insistido.

Decimos que las leyes de la izquierda, cuando tengamos la mayoría suficiente, van a durar quince minutos, ha dicho refiriéndose a las porquerías de Irene Montero y las tonterías de Pedro Sánchez.

Les decimos -al PP- que se olviden de gobernar en solitario, ha reiterado Abascal, subrayando que en su partido no tienen ganas de gobernar con el PP. Ninguna, tantas como ellos con nosotros, pero creemos en la democracia, ha dicho, añadiendo que sin mayorías absolutas hay que llegar a acuerdos y a programas de máximos EFE

