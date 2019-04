Ábalos: indulto significa arrepentimiento y de momento no vemos esa voluntad

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido este miércoles en que nadie puede plantear ni garantizar indultos porque "no tenemos la certeza de que haya condena" si bien ha precisado que el indulto significa arrepentimiento "y, de momento, no vemos esa voluntad".

En una entrevista en Antena 3 y a la pregunta de si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habla claramente de indultos por estrategia electoral, Ábalos ha señalado que se trata de "prudencia, no de no atreverse" y ha apelado a "respetar la acción de la justicia".

"Si lo que queremos es justicia, no venganza, no tratemos de condicionar, ni de presionar, no presumamos que las sentencias van a ser condenatorias, unas serán y otras no, y por tanto nadie puede plantear ni garantizar indultos", ha añadido.

En relación a un posible pacto con Unidas Podemos, Ábalos ha reiterado que el PSOE aspira a un gobierno socialista que incorpore a personas independientes y de la sociedad civil "y que llegue a acuerdos programáticos con las fuerzas progresistas que quieran construir una agenda social".

"Pero el gobierno, como tal, aspiramos a que sea del PSOE", ha dicho.

En esta línea y en declaraciones a RNE, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tampoco se ha pronunciado sobre una coalición con Unidas Podemos y ha hecho hincapié en que el PSOE busca una mayoría suficiente para gobernar en solitario aunque "sabiendo que tendremos que hablar con todo el mundo".

Además, Calvo ha reafirmado las palabras del candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, que este martes dijo que no entraba en sus planes un pacto postelectoral con Ciudadanos.

Respecto al debate de anoche en Atresmedia, Ábalos ha afirmado que el PSOE abrió una propuesta para el país "en medio del ruido, la dificultad y la falta de formas".

Ábalos ha asegurado que la ultraderecha estuvo presente en el debate "a través de sus dos socios" y ha lamentado que "la mayor carga se pusiese en la falta de respeto y en incrementar el listón del insulto".