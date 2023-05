Así es Suso, el padre sindicalista de la ministra Yolanda Díaz: "No me gustó nada que se fuera a Madrid"

El padre de la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene apariencia de hombre tranquilo pero tras esa imagen esconde muchas historias que contar. La historia de Suso Díaz es la historia de un sindicalista defensor de los derechos de los trabajadores que, hace 50 años, llegó incluso a estar en la cárcel por esas luchas. En ese tiempo, Yolanda era la hija de Suso. Ahora, Suso es el padre de Yolanda. Asegura que lo lleva bien pero " podías poner Suso Díaz, sindicalista y padre de la ministra". Es "ley de vida" añade porque ahora "a quien no conocen es a mí".

A Yolanda desde que forma parte del gobierno de España la ve "poco" pero las elecciones van a facilitar que estén más en contacto. La ministra de Trabajo va a participar en la campaña electoral aunque su formación Sumar no se presenta a los comicios municipales. Suso espera verla este jueves cuando venga a Galicia a apoyar las candidaturas de Compostela Aberta y Por Coruña, en ésta última cierra listas el propio Suso. "Salvo que coja una gripe espero estar en esos actos".

Yolanda no suele pedirle consejo pero sí reconoce que hablan de política y cómo ve cada uno de ellos las cosas. Discrepan en algunos asuntos, uno de ellos, fue cuando su hija decidió dejar el Parlamento Gallego para irse al Congreso de los Diputados. "Tuvimos una pequeña discusión al respecto pero se queda ahí. Yo no me voy a enfadar ni con mi hija ni con nadie porque discrepe políticamente", concluye. Ni sus amigos ni los propios de la ministra imaginaron, asegura, que cuando se marchó a Madrid llegaría tan lejos. Una decisión que, sin embargo, cambió la vida de Yolanda pero no la de Suso. " A mí la vida no me cambió, tengo los mismos problemas y, por lo tanto, nada cambia", aclara.

Considera que Yolanda es una "buena" ministra de Trabajo con una "actitud propia de un sindicalista". Su éxito radica, según su padre, en el diálogo social que cree aprendió en las reuniones sindicales clandestinas que vivió de niña en su propia casa. Destaca la reforma laboral aprobada por el Ministerio de Trabajo pero reconoce que en materia de derechos laborales queda mucho por hacer porque "el mundo no se cambia ni en un día ni en cuatro años".





A Madrid va poco porque no le gustan las grandes ciudades. "Yo soy de pueblo". Cuando vivía en Coruña la ciudad ya se le hacía un "pelín grande". Por eso, corría el año 1994 cuando decidió irse a vivir al municipio colindante, Oleiros.

Paseando con Suso Díaz por las calles de Santa Cruz en Oleiros





A Madrid sólo va cuando tiene que ejercer de abuelo. Lleva a su nieta al colegio y, de vez, en cuando salen a cenar. "La nieta se lo pasa pipa conmigo" y es que como dice "ya se sabe que los abuelos somos condescendientes con los nietos, lo que seguramente no hicimos tanto con los hijos lo hacemos con los nietos" para concluir con "a quién le amarga un dulce".

POR CORUÑA

Suso Díaz vuelve a la política activa cerrando las listas de la coalición de Unidas Podemos e Izquierda Unida bajo el epígrafe "Por Coruña". Va en ese puesto, explica, para que "no se me vea" porque lo único que quiere es colaborar. Y aunque últimamente Unidas Podemos no mira con tan buenos ojos a su hija apunta que las tensiones que hay en otros sitios entre la formación morada y el nuevo proyecto de Yolanda Díaz "Sumar" no se dan en A Coruña. Subraya que "aquí nadie dudaba que iba a haber candidatura única".





Cree que, a veces, el espectáculo que se da en el Congreso de los Diputados es "bochornoso" pero ve con "optimismo" el futuro de España. Y es que, subraya, "los sindicalistas siempre hemos sido optimistas y los que luchamos en la dictadura más".

Aunque ahora cierra las listas de una formación política, Suso sigue siendo un gran defensor de los derechos. Forma parte de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica y de SOS Sanidad Pública, en defensa, como su nombre indica, de la sanidad pública. Le gusta pasear, leer y escuchar música, es abonado de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Su pasión por la música de todo tipo le ha llevado a coleccionar vinilos que cree que le dejará en herencia a Yolanda siempre y cuando se comprometa a "no venderlos".