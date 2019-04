Sánchez responde al “raca-raca” del independentismo sobre el referéndum

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha lamentado este jueves que el independentismo siga "con el raca-raca" del referéndum de autodeterminación, que no se cansan de exigir.

Desde un mitin en el Teatro Blas Infante de Badalona, donde unos 400 militantes y simpatizantes no han podido acceder al interior por haberse completado el aforo de 600 personas, Sánchez les ha querido dejar claro que cuando él dice "no es no". "¡Nunca significa nunca! Nunca va a haber referéndum, ni independencia y no vamos a permitir que se rompa con la Constitución y el Estatuto" de autonomía, ha garantizado en respuesta a la entrevista dada desde la cárcel por el cabeza de lista de JxCat a las generales, Jordi Sànchez, que se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano el PSOE aceptará la vía" del referéndum pese a que ahora niegue esta posibilidad.

A pesar de que el mitin se ha podido seguir desde la calle por unas pantallas, Sánchez ha querido lanzar el mismo mensaje a los que se quedaron fuera, improvisando una pequeña intervención resumen de lo que diría minutos después en el interior del teatro.

En la tierra del club de baloncesto Joventut de Badalona, Sánchez ha comenzado su intervención intentando empatizar con el auditorio recordando su pasado en el Estudiantes de Madrid, un club que como el Joventut representa "los valores de la cantera" y dota a sus jugadores de "recursos morales e intelectuales para que sepan desarrollar todas sus potencialidades dentro y fuera del deporte".

No ha sido la única referencia al deporte que ha hecho Sánchez, que ha utilizado este recurso para renovar algunos de los mensajes que repite allá por donde va. Así, ha advertido de que nadie debe confiarse ante los sondeos que apuntan a una victoria suficiente del PSOE el próximo 28 de abril porque "lo importante no es cómo empieza el partido ni cómo se desarrolla sino cómo acaba".