Sánchez calla ante la coacción de los radicales a PP, Cs y Vox

Decenas de personas, que insultaron y profirieron gritos amenazantes, rodearon este domingo la plaza de los Fueros de Rentería, donde Ciudadanos celebró un acto electoral con Albert Rivera al frente. "Fascistas kanpora (fuera), cobardes, asquerosos, hijos de puta" fueron algunos de los gritos que se escucharon contra los asistentes y los periodistas. Desde los balcones, donde varios edificios exhiben lazos amarillos de gran tamaño, advirtieron a los medios de comunicación que "sin el permiso del pueblo no se puede grabar" o pidieron que "se fueran a Valladolid", en medio de silbidos y caceroladas.

El acto violento contra Cs en Rentería se une a la sucesión de actos violentos que están protagonizando esta campaña del 28-A. El acto de acoso a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona o los insultos a miembros de Vox el sábado en San Sebastián y Bilbao son algunos de los tristes ejemplos de falta de libertad en estos días de mítines y actos políticos.

Pero para Pedro Sánchez no ha pasado nada. El líder socialista no ha hecho ni una sola referencia a estos sucesos violentos ni, por supuesto, los ha condenado. Su partido tampoco lo ha hecho. Sólo el acoso a Álvarez de Toledo mereció algunas críticas desde el PSOE. Los socialistas denunciaron la "intolerancia" que suponía tratar de impedir un debate en la Universidad mostrando su "absoluto rechazo y repulsa" a lo sucedido y defendiendo que "la democracia es siempre respeto y es siempre libertad". Pero nada más. Ayer, pese a la gravedad de los actos en Rentería, Sánchez no dedicó ni una sola palabra de apoyo a Rivera y al resto de miembros de Ciudadanos por el feroz acoso sufrido en el País Vasco.

Sánchez sí ha criticado durante esta campaña a PP, Cs y Vox y les acusa de ser autores del clima de confrontación territorial. Ayer en Canarias asegura que las "tres derechas se parecen como tres gotas de agua" y ha repetido el que es su principal mensaje de

campaña: "Nos estamos jugando si queremos avanzar o retroceder cuarenta años".