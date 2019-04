Rivera: "Si viene Iglesias de vicepresidente del señor Sánchez, cójanse la cartera porque van a ir a saco"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobienro, Albert Rivera, ha comenzado fuerte el debate. El líder de la formación naranja se ha referido a dos temas muy claros: la economía y el enredo con los debates. Y ha acusado a Sánchez y a Iglesias por igual.

“La realidad de lo que dice el señor Iglesias, que va a ser el vicepresidente con el señor Sánchez si no lo impedimos, es que le van a meter la mano en la cartera a los ciudadanos. Vamos a decirlo claro. Quieren subir el IRPF por encima del 50% marginal. Eso es un saqueo, eso es confiscatorio. Yo no creo que a un ciudadano se le tenga que quitar más de la mitad del esfuerzo que hace trabajando. Esa es la política bolivariana de la economía que ya conocemos de Pablo Iglesias. Esa es la realidad si ustedes votan al señor Sánchez o al señor Iglesias que es lo mismo. Van a votar una economía del pasado”, ha finalizado Rivera.

Rivera dice además que Sánchez pretende indultar a los políticos independentistas. “Además ahora quiere indultar. Lleva en la frente la palabra indulto, para indultar a su socio separatistas que han dado un golpe de estado. Yo no quiero indultos, yo quiero justicia, que se cumpla la sentencia. A los únicos a los que les ha ido bien estos últimos meses en el Gobierno o en este caso en su bolsillo es a los amigos de Sánchez. A los 500 enchufados en las empresas públicas”, ha argumentado el líder de Ciudadanos.

Vídeo

TEMA RTVE

El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha abierto el debate pidiendo la dimisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, por intentar, a su juicio, impedir la celebración de este espacio electoral en la cadena pública.

“Intentando que no se produzca este debate, intentando evitar que la tele pública de un debate para todos. Por suerte la democracia se ha impuesto el señor Sánchez. La señora Rosa María Mateo, directora de esta casa, ha intentado que no se produzca el debate. Debería dimitir la señora Mateo y el señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya sino de todos los españoles”, ha acabado Rivera.

Rivera, que también ha reprochado a Pedro Sánchez que haya intentado que este debate no se celebrara, ha iniciado su intervención recordando a las víctimas fallecidas en el atentado en Sri Lanka.