La propuesta de Pablo Iglesias para acabar con la tauromaquia

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha abogado este viernes por eliminar las ayudas y las subvenciones a la tauromaquia como se ha hecho -ha dicho- en algunos ayuntamientos donde ha gobernado la formación morada.

"En buena parte de los municipios donde Podemos gobierna se han acabado las corridas de toros y no ha hecho falta prohibirlas, ha bastado con no subvencionarlas", ha dicho Pablo Iglesias este viernes en un acto en Madrid sobre los derechos de los animales. "España no es el Toro de Tordesillas, ni La Becerrada, ni las corridas de toros. España quiere a sus animales", ha dicho Pablo Iglesias.

Podemos lleva en su programa electoral la prohibición de los espectáculos que impliquen maltrato animal. Este jueves, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha escrito en Facebook que el programa de la coalición plantea "un referéndum sobre la tauromaquia".

Pablo Iglesias también ha considerado hoy crucial endurecer el Código Penal, porque, ha lamentado, en España "nadie va a la cárcel" por maltratar a un animal. "Por eso se puede torturar salvajemente a un animal y subirlo a YouTube y que no te pase nada", ha dicho Pablo Iglesias.