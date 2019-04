La 'pillada' a una candidata de Ciudadanos con el micro encendido: “Cumplo órdenes”

La candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Burgos, Aurora Nacarino-Brabo, se ha llevado una peculiar sorpresa esta semana cuando descubrió que, tras un debate con sus adversarios de Podemos, PSOE y Partido Popular, el micrófono continuaba abierto y captó una insólita expresión.

Tanto Nacarino-Brabo como Igancio Cosidó, candidato del Partido Popular, Isaura Leal, candidata del PSOE y Pablo Fernández, de Podemos, participaron en el debate “despoblación, reto demográfico y medio rural”. Todo transcurría de manera normal hasta que Leal afeó a la candidata del partido naranja que cuestionara la “lealtad de Pedro Sánchez a España”. En ese momento, Nacarino-Brabo le replicó “los socios del señor Sánchez no son precisamente unos firmes defensores de la Constitución. De hecho fueron los que perpetraron el golpe”. El propio moderador del debate recondujo la conversación alegando que eso eran “temas de política general” y ese fue el fin del encontronazo.

Sin embargo, las cámaras del programa “Todo es mentira” de Cuatro han recuperado unas imágenes, borradas de las redes sociales, en las que puede apreciarse a la candidata de Ciudadanos acercarse a la socialista al terminar del debate e intentar justificar sus declaraciones. “Isaura, no te enfades, sabes que yo cumplo órdenes. Y me resulta profundamente desagradable”.

La propia Aurora Nacarino-Brabo salió al paso para excusarse por la “cazada” y explicó en su blog personal que sus adversarios “nunca serán enemigos” en referencia a Leal. “Isaura me cae bien. No me importa que pertenezca a otro partido. Es una buena persona con la que había mantenido un debate educado, pero en algún momento tenso” concluye.