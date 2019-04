La peculiar analogía de Rufián: "Vox es Ciudadanos a las cuatro de la mañana"

El número dos de ERC al 28A, Gabriel Rufián, ha alertado este jueves sobre el peligro de creer que el PSOE puede frenar a la extrema derecha, pese a querer pactar con Cs, y ha añadido: "En Cataluña sabemos que Vox es solo Ciudadanos a las cuatro de la madrugada", más "desinhibido".

En un acto electoral en Sitges (Barcelona), ante unas 300 personas, Rufián ha afirmado que "se dicen cosas muy perversas contra el republicanismo, pero ninguna tanto como que los catalanes somos los responsables del auge del fascismo por haber votado el 1-O". "Nosotros no nos manifestamos con Vox en manifestaciones de la organización ultraderechista Sociedad Civil Catalana", ha indicado el candidato republicano en una alusión al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y también a los diversos dirigentes del PP y de Cs.

El candidato de ERC ha explicado que "conocemos a Vox porque no es muy distinta de Ciudadanos, que ha hecho la peor política del mundo durante once años en Cataluña". Según Gabriel Rufián, "Vox sólo es Ciudadanos a las cuatro de la madrugada, es un Ciudadanos desinhibido y desvergonzado", por lo que ha advertido contra los que creen que votando al PSOE impiden el auge de la extrema derecha.

Ha puntualizado, asimismo, que si en el Parlamento andaluz entró Vox "fue por la abstención del votante del PSOE y Podemos, porque no se sentía representado por una izquierda que no ejerce como tal". "Unos, los del PSOE, porque tienen miedo a 'la caverna', y otros, los de Podemos, porque no desean importunar y molestar al PSOE", ha lamentado Rufián, antes de decirle a "esta izquierda de caviar" que "al fascismo no se le apacigua, se le combate y se le destruye".

El numero dos de ERC, tras Oriol Junqueras, ha querido dejar claro sobre la negativa de los socialistas a negociar la autodeterminación que "el PSOE no hace, se le obliga a hacer, y la única forma de obligarlo es enviar un mensaje a Europa y a España también, y es que ERC gana estas elecciones generales en Cataluña a los carceleros del 155".