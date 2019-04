El mensaje de una tuitera que retrata a la izquierda y explica el auge de Vox

El resultado que pueda obtener Vox es la mayor incógnita de las elecciones generales que se celebran este 28 de abril. En cualquier caso, es indudable que el partido de Santi Abascal ocupará algunos de los escaños del Congreso, lo cual es significativo teniendo en cuenta que en la anterior legislatura no consiguieron ni un solo escaño.

El surgimiento de Vox provoca inquietud entre votantes de izquierda, y esta tuitera, que se define como izquierdista, explica cuáles cree que han sido los errores de la izquierda y qué ha provocado el surgimiento de Vox.

Hay pavor en la izquierda al resultado que pueda alcanzar Vox este domingo. Me gustaría explicar, como votante izquierdista, cómo me he sentido todos estos años respecto a la gestión que la izquierda ha hecho del tema “nacional” y por qué creo que hemos llegado hasta aquí.

[HILO]