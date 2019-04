¿Mantendrá Rivera su "no es no" a Sánchez?

Los resultados electorales de esta noche han abierto la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Dos partidos que en un pasado no tan lejano llegaron a sentarse para hablar sobre un posible ascenso al Gobierno de Sánchez, que finalmente no fructificó.

Viendo los antecedentes y analizando las barreras políticas establecidas en la campaña electoral, parece poco probable que acabemos siendo testigos de ese pacto entre Sánchez y Rivera. Aunque, no sería la primera vez en la que el líder de Ciudadanos dice una cosa, y acaba realizando la contraria.

La postura de Sánchez ha sido la contradictoria. El presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse al respecto en la mayoría de ocasiones y cuando lo ha hecho, ha utilizado dos argumentos distintos. En el primer debate, el de TVE, a favor del pacto. Y en el segundo, Atresmedia, en contra. Pero siempre criticando el “cordón sanitario” de Rivera al PSOE.

Para que seamos más conscientes de las múltiples cortapisas que Rivera ha puesto sobre el PSOE en esta campaña electoral, hemos realizado una recopilación de las más destacadas.

Como decimos, el “no” de Rivera a Sánchez ha sido la tónica dominante durante toda la campaña. Algo que ejemplificaron de manera muy clara los dos debates televisados. En ellos, el líder de Ciudadanos mantuvo su postura de manera clara.





También en COPE, Rivera abordó la cuestión sobre un posible pacto con los socialistas y respondía de manera rotunda a Carlos Herrera. “Me metí en política para que no hubiera presidentes como Sánchez”. Así se pronunció el líder del partido naranja en 'Herrera en COPE', donde dijo que estaba dispuesto a llegar a acuerdos con los populares de cara a los comicios generales, pero no así con el PSOE porque Sánchez es la “pata que falla”. "No juega a lo mismo que los socialdemócratas del resto de Europa”, afirmó. El presidente de Cs también habló sobre el 155, dijo: “hay que sumar para que Sánchez se vaya a la oposición” y para “aplicar el 155” en el Senado.

Vídeo

LAS POSTURAS DE SÁNCHEZ

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, evitó durante el primer debate descartar un pacto de gobierno con Ciudadanos, como le reclamó una y otra vez el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Sánchez optó por destacar que es posible "un tercer espacio" en el que haya una "amplia mayoría" que apoye un Gobierno formado por socialistas e independientes "progresistas", como el que ha liderado estos 10 meses.

Es más, Sánchez reprochó duramente al presidente de Ciudadanos durante toda la campaña, Albert Rivera, que hubiese puesto un "cordón sanitario" al PSOE y no a una "ultraderecha" que calificó de "temible" y que identificó con Vox, ausente del debate.

La postura en el segundo cambiaba. En Atresmedia aseguró que "no está en sus planes" pactar con Ciudadanos, un partido que, según subrayó, ha puesto un cordón sanitario al PSOE y que, si suma con PP y Vox, "hará lo mismo que ha hecho en Andalucía", dijo en su intervención inicial del debate en Atresmedia. Sánchez llamó a concentrar el voto en el PSOE para impedir que "las dos derechas y la derecha ausente" pudiesen sumar una mayoría parlamentaria.