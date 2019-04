Los resultados de las elecciones han sorprendido a la mayoría de los españoles y en COPE.es hemos sido testigos. La pasada semana organizamos un concurso que consistía en acertar los escaños que sacaría cada partido en las elecciones, pero nadie ha sido capaz de augurar lo ocurrido.

Los datos obtenidos por el PP han sido los que más han cogido por sorpresa a nuestros lectores. De hecho, ningún participante del concurso había puesto 66 escaños en su test. El partido con más acertantes del concurso ha sido Podemos.

DATOS DEL CONCURSO

La participación del concurso ha sido un éxito, casi 18.000 personas entraron en él y 1.413 finalizaron y aceptaron las condiciones de la política de privacidad del mismo.

De las 1.413 respuestas hemos analizado los datos de acierto en número de escaños por partido:

PSOE --- Obtuvo 123 escaños ---- Acertantes: 8

PP --- Obtuvo 66 escaños ---- Acertantes: NINGUNO

Cs --- Obtuvo 57 escaños ---- Acertantes: 9

Podemos --- Obtuvo 42 escaños ---- Acertantes: 21

Vox --- Obtuvo 24 escaños ---- Acertantes: 1

Otras formaciones --- Obtuvo 38 escaños ---- Acertantes: 3

Al no haber ningún acertante de la totalidad de los escaños en el concurso, no se dará el premio de la caja de experiencias valorada en 59,90 euros. Pero desde COPE, te animamos a que estés atento a nuestros nuevos concursos, porque los habrá. No dudes en visitarnos.