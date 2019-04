La Junta Electoral rechaza el recurso presentado por el PP por los turnos del debate

La Junta Electoral Central ha rechazado el recurso impuesto por el Partido Popular por los turnos acordados para el debate electoral de esta noche en RTVE. A partir de las 22:00, tanto Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias se enfrentarán en un debate en el que intervendrán finalmente en el orden dictaminado por sorteo.

En el recurso, los populares especificaban que los turnos de intervención no deberían haberse establecido por sorteo, sino en función de la representación parlamentaria de cada partido en el Congreso de los Diputados.

Previamente, Ciudadanos había criticado que este recurso del PP era una "pataleta" y no debería prosperar y que lo más transparente es el sorteo, como propuso el medio público. Por su parte, Podemos ha recordado este lunes que el PP participó, al igual que el resto de partidos, en el sorteo de reparto de los turnos para el debate electoral de esta noche en RTVE, y "como no salió lo que esperaban, ahora intentan cambiar la decisión". "El PP participó en el sorteo igual que el resto", han añadido esas mismas fuentes del partido morado, que consideran que "no es una novedad" que el PP trate de cambiar lo acordado.