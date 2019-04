Escaños en Blanco: “No gustamos a ningún partido porque vamos contra la línea de flotación de su negocio”

Votar en blanco suele interpretarse como la voluntad del ciudadano de participar activamente en un proceso electoral en el que ninguna formación política de las que se presenta es merecedora de su sufragio. Sin embargo, según la legislación española, con independencia del número de votos en blanco, los diputados electos en el Congreso son siempre 350.

Para revertir dicha situación se presenta en los comicios Escaños en Blanco, partido fundado en 2010. Su objetivo, según Mario Barcenilla, coordinador general de la formación, es que se modifique la ley para que contemple dejar libres en el parlamento tantos asientos como corresponderían a los votos en blanco obtenidos en cada circunscripción y que sus retribuciones regresen a las arcas del Estado. De lograrlo, tal y como marcan sus estatutos, se disolverían.

“Cuando Ciudadanos era un partido minoritario, llevaba esta medida en el programa pero, cuando tomó fuerza, se olvidaron de ello”

Escaños en Blanco solicitó en el Congreso a las diferentes formaciones con representación en la cámara la inclusión de un voto en blanco traducido en escaños vacíos. No obstante, no recibieron respuesta de los partidos. Su coordinador general lo interpreta así: “Somos una opción que no les gusta porque vamos contra la línea de flotación de su negocio”. Asimismo, Barcenilla revela que “cuando Ciudadanos era un partido minoritario, llevaba esta medida en el programa pero, cuando tomó fuerza, se olvidaron de ello”.

Actualmente tienen lo que ellos llaman un ‘no concejal’ en Foixà (Girona). En las elecciones municipales de hace cuatro años consiguieron representación en el consistorio y, siguiendo sus principios, dejaron el puesto vacío y no proporcionaron ningún número de cuenta donde recibir las retribuciones correspondientes, lo mismo que aseguran que llevarían a cabo en el Congreso de los Diputados de conseguir algún ‘no diputado’.

“Hay quien está colaborando con nosotros que vota otras opciones políticas”

“Funcionamos como partido pero en realidad somos un movimiento ciudadano sin mucha estructura permanente”, explica Barcenilla. Se financian con las cuotas de los afiliados, que son 60€ al año, que se reducen a 20€ en los casos de personas con pocos recursos. En las épocas en que no hay procesos electorales están “desactivados”, ya que carecen de una “infraestructura profesional”. También tienen dificultades para encontrar a personas dispuestas a postularse como candidatos sobre el papel: “La gente quiere votar pero les cuesta ver su nombre en una lista”. Asimismo, el coordinador general de la formación también admite que “hay quien está colaborando con nosotros que vota otras opciones políticas”.

No han logrado reunir los avales necesarios para presentarse a las elecciones generales de este 28 de abril en todas las provincias. Los electores podrán escoger su papeleta en Almería, Cantabria, Córdoba, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, Pontevedra, Teruel y Zaragoza.