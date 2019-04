Aznar apela al voto útil y tacha a Sánchez de 'candidato secesionista'

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha tildado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "candidato secesionista" y ha pedido concentrar el "voto útil" en torno al PP en estas elecciones generales, y no aprovechar los comicios para "ajustar cuentas" con su formación.

Aznar, que no participaba en un acto de su partido en Cataluña desde noviembre de 2003, ha lanzado este mensaje en un mitin en Barcelona ante unas 600 personas, con el que ha respaldado a la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

"El candidato Sánchez es el candidato secesionista, y los independentistas y los golpistas, los que no condenan a ETA ni sus crímenes, los que aprueban los decretos electorales de los viernes, todos esos, no quieren que Pablo Casado y el PP estén en el Gobierno, y su candidato se llama Sánchez", ha sentenciado Aznar.

"No les vamos a dar una alegría el 28 de abril. Vamos a hacer lo necesario para ganar estas elecciones", ha apostillado el expresidente, que ha apelado a dar un "voto decidido y útil" al PP ante unos comicios que marcarán "el rumbo histórico del país".

En su regreso a un acto de partido en Cataluña tras más de 15 años, el presidente de la Fundación FAES también ha reprochado a los socialistas que "no quieran hablar de Cataluña".

Ha recriminado a Pedro Sánchez un cambio de opinión con respecto al president Quim Torra: "Declaró que es una persona a quien le gusta el diálogo y que rehuye el conflicto, y tiempo atrás le había definido como el Le Pen español. (...) Hay unos que, incluso cuando rectifican, se equivocan".

"Con Sánchez y este PSOE solo tenemos una incógnita. Si van a estar mintiendo todo el tiempo o solo a ratos. Si van a ocultar sus verdaderas intenciones hasta el 28 de abril o se les escapará de vez en cuando alguna verdad, como que están dispuestos a aceptar la autodeterminación de Cataluña y a indultar a los golpistas si son condenados por la justicia", ha comentado.

En un intento de agrupar todo el voto del centroderecha en torno a su partido, Aznar también ha apuntado que estas elecciones no están "para ajustar cuentas o para castigar decepciones".

Y ha añadido que "los votos no cambian el pasado, pero sí pueden marcar una diferencia decisiva para el futuro de Cataluña y de España", en un intento de que el votante crítico con la trayectoria del PP confíe ahora en el nuevo candidato, Pablo Casado.

El discurso de Aznar también ha estado plagado de críticas a los nacionalistas; de hecho ha situado a ERC en el origen del "fascismo" en Cataluña y ha avisado de que el PP no tolerará que ni España ni Cataluña se conviertan en los "Balcanes de la limpieza étnica".

"Esto es el siglo XXI, no las fantasías medievales fabricadas por los nacionalistas. (...) Esto es la España democrática. No son lo Balcanes de la limpieza étnica. No vamos a dejar que ni España ni Cataluña se jueguen su futuro por la actuación impune de un grupo de delirantes", ha sentenciado.