Albert Rivera a Sánchez: "Hoy le traigo un libro que nunca ha leído: su propia tesis"

Albert Rivera ha vuelto a sorprender, en este caso el segundo debate electoral -Atresmedia-, durante una de sus intervenciones. Ha sido en el primer bloque del debate, el dedicado a 'Empleo'. En él, el presidente de Ciudadanos ha querido empezar reprochando a Pedro Sánchez que no fuese el autor de su propia tesis doctoral. "Le he traído un libro que usted no ha leído: es su tesis", ha dicho Rivera a Sánchez, al que se le ha notado sorprendido.

Sin embargo, esta vez el presidente del Gobierno venía preparado para las posibles ocurrencias de sus dos adversarios políticos del centro-derecha, y acto seguido le ha mostrado desde su atril el libro escrito por Santiago Abascal y Fernando Sánchez Dragó titulado: 'España vertebrada' (Editorial de Planeta). "Yo hoy te he traído este", le ha espetado.

De esta manera, Sánchez hacía alusión al acuerdo alcanzado en Andalucía entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox por el que se hicieron con el control de la Junta de Andalucía casi 40 años después de un hegemónico gobierno socialista. Una salida con la que Sánchez pretende que la gente relacione a Ciudadanos con Vox, y a que podrían volver a reditar dicho pacto, que muchas veces le ha reprochado al referirse a la formación política de Santiago Abascal como "ultraderecha".

Además, el intercambio de la tesis doctoral y del libro de Abascal entre Albert Rivera y Pedro Sánchez ha provocado los aplausos de la militancia en la sede de Ferraz. “¡Toma libro!”, se ha oído exclamar, incluso entre la dirección del PSOE.

Posteriormente ha continuado el rifirrafe entre ambos candidatos a la presidencia del Gobierno con un duro ataque de Rivera a Sánchez en el que le interpelaba de la siguiente manera: "El jefe de una empresa antiplagio dijo que usted había plagiado y falseado su tesis. Usted es un candidato 'fake', ahora entiendo porque no quería venir al debate. Por favor, españoles, juzguen ustedes si Sánchez es un candidato falso o no".