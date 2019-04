El PP se adueña del chaleco de moda

Si hay una prenda que ha destacado en las calles de las ciudades y pueblos de España en los últimos meses, esa es el chaleco. Se trata de un vestido que se ha usado toda la vida pero que ahora, en una nueva versión acolchada y mayoritariamente de color azul marino, está arrasando entre jóvenes y mayores. Como cualquier nueva tendencia, cuenta con defensores pero también con sus detractores. Algunos de ellos lo asocian con las personas de ideología de derechas y han llegado a bautizarlo humorísticamente como "fachaleco".

La popular prenda vive un momento de tal auge que la formación liderada de Pablo Casado la ha elegido como parte fundamental de la indumentaria de su equipo de campaña: un chaleco azul oscuro con el logotipo del PP en su parte frontal y el lema "Casado Presidente" en su lado posterior.

Y es que se trata de un traje de extendido uso entre los afiliados y simpatizantes populares. Un señor que asiste a un acto de campaña cuenta ante el micrófono y la cámara de COPE.es que él lleva el chaleco habitualmente porque de este modo no pasa nunca frío. No se muestra muy preocupado porque haya quien lo denomine "fachaleco": "Yo lo he llevado durante toda mi vida, que lo llamen como quieran".

"Me parece una gilipollez de la izquierda"

Otro asistente al evento del PP aboga por la apoliticidad del chaleco de marras: "No es un fachaleco, es una prenda que llevamos en el PP, en Vox, en el PSOE, en Ciudadanos, en Izquierda 'Hundida'... ¡en todos los sitios!"

Un chico joven ataviado también con el ya célebre ropaje confiesa que es una prenda que le gusta y, al ser preguntado por el apelativo "fachaleco" se muestra contundente: "Me parece una gilipollez de la izquierda". Y añade: "Estoy un poco cansado de que me llamen facha por como visto, por como pienso". Finalmente concluye: "Yo soy de derechas y me visto como quiero".