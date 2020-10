Trump denuncia una "conspiración de noticias falsas" centrada en la COVID-19 de cara a las presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes una "conspiración de noticias falsas" por parte de medios detractores que estaría centrada en la COVID-19 con el objetivo de lograr la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

"Los medios de comunicación de noticias falsas están todo el rato: COVID, COVID, COVID", ha señalado en su cuenta de Twitter. "¡Perdedores!", ha expresado antes de justificar el alto número de casos en el país con la realización de test en masa.

The Fake News Media is riding COVID, COVID, COVID, all the way to the Election. Losers!