Jose María Carrascal repasa en COPE las claves de su etapa en Estados Unidos: "He conseguido todo"

José María Carrascal, histórico periodista español y reconocido corresponsal en Nueva York, ha desvelado en Cope.es su punto de vista sobre las elecciones en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. Carrascal nos ha recibido en su salón, cargado de historias y líneas de análisis sobre la actualidad que ha marcado las últimas décadas tanto en España como en resto del mundo. En la actualidad compagina su espacio de opinión de ABC con tiempos de lectura y análisis, que también le permiten seguir con cierta atención todo lo que ocurre en la campaña estadounidense.

Sobre su trayectoria, Carrascal mira al pasado con ojos de satisfacción, reconociendo que ha conseguido la mayoría de los objetivos que se ha marcado tanto a nivel personal como profesional: "Soy consciente de que estoy en mi camino de salida, tengo noventa años. He hecho todo lo que tenía que hacer y con una enorme suerte de que todo lo que quería lo he conseguido. Me quedan un par de cosas. Pero me gustaría poder volver a la vida que teníamos antes. Poder pasar otoños y primaveras en Nueva York e ir con el coche pudiendo movernos por muchas zonas de Estados Unidos. He ido desde Nueva York hasta Miami bordeando toda la costa este Estoy también satisfecho con todo, que uno esté llegando a la estación término te permite decir eso de "que me quede como estoy". Solo quisiera eso, poder volver a Estados Unidos y a Alemania. Yo me empecé a sentir libre en el Berlín de antes del muro y me gusta mucho también Alemania".

Por último se ha referido a la profesión que ha marcado su vida: el periodismo, señalando que nunca se había planteado dedicarse a la profesión que le ha dado todo: "Yo llegué al periodismo de rebote porque yo había estudiado Náutica y me di cuenta de que no servía para eso. Menos mal que había estudiado parte de Filosofía y Letras y me ofrecieron ir a Berlín para ser profesor de español y desde ahí empecé a colaborar a los periódicos y hasta ahora, pero nunca se me pasó por la cabeza ser periodista y resulta que es para lo único que sirvo realmente".

El periodista ha revelado que siente un gran sentimiento de cariño hacia Estados Unidos, país en el que estuvo destinado más de dos décadas: "He sido corresponsal en Estados Unidos durante 24 años. Me he sentido muy comprometido con aquel país. Realmente es el país de todos. Cuando llegué a Estados Unidos pensé que era una especie de Alemania en grande, estaba equivocado. Siempre que los compromisos me lo permiten sigo viajando a Nueva York donde paso largas temporadas. Me toca muy de cerca lo que allí pase".