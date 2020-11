Joe Biden agradece al pueblo americano su apoyo: Seré el presidente de todos los americanos

Joe Biden se ha convertido desde este sábado, 7 de noviembre, en el presidente número 46 de EEUU, tras imponerse al candidato Republicano, Donald Trump, que finalmente no ha sido reelegido presidente para los próximos cuatro años. La victoria del candidato demócrata en el estado de Pensilvania ha sido clave para alzarse con el triunfo final. Tras conocerse los resultados, Biden ha agradecido al pueblo americano el apoyo que han mostrado en él. A través de su cuenta oficial de Twitter, Biden asegura "sentirse honrado tras haberme elegido como líder de nuestro gran país".

El candidato demócrata es consciente de las dificultades que tendrá por delante en su gestión, pero promete que será el presidente de todo los americanos, independientemente de que le hayan votado o no: "El trabajo que nos espera será duro, pero os prometo esto: Seré el presidente de todos los americanos, no importa si votaste por mí o no. Mantendré la fe que habéis depositado en mi", concluía el tuit del ya presidente norteamericano".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8