Estados Unidos Express: "Pensilvania y Florida marcan el ritmo de una campaña llena de reproches"

En menos de ocho días el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, volvió este martes a Florida para dirigirse ahora a los jubilados, a quienes aseguró que el "único adulto mayor" por el que el presidente de EE.UU., Donald Trump se preocupa, es por él mismo.

"Trump nunca se ha centrado en lo que importa, nunca se ha centrado en ustedes (...). No solo no ha estado dispuesto a hacer el trabajo, no creo que le importe mucho", manifestó Biden en el sur de Florida.

En sendos discursos en las ciudades de Pembroke Pines y Miramar, el demócrata abundó sobre su programa sanitario, el plan para bajar los costos de las medicinas de prescripción y el "caos" de Trump para detener la COVID-19, que ha dejado más de 215.000 muertos en Estados Unidos. "Su manejo de esta pandemia ha sido errático, como toda su presidencia", indicó Biden.

Este martes, el presidente Donald Trump, visitó el condado de Cambria, en el centro de Pensilvania. Este es un estado clave en sus aspiraciones para seguir gobernando en los próximos 4 años a Estados Unidos. La euforia de sus seguidores en esta plaza que pasó a ser firmemente republicana contagio al Presidente.

“Lo que hemos visto hasta el momento es que el condado sigue siendo territorio republicano, de eso no hay duda. Trump habla al corazón de lo que preocupa a nuestros votantes: la economía, la seguridad y la vida” informó la presidenta del Partido Republicano en el condado, Jackie Kullback.

Durante su mitin, el mandatario destacó que “Esto terminará siendo una versión amplia de Venezuela si ellos (demócratas) ganan, ellos no tienen agua, medicinas, comida, no tienen nada”.