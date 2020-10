Cristina López Schlichting: "El resultado en EEUU va a tener consecuencias directas en países como España"

Cristina López Schlichting, directora y presentadora de 'Fin de Semana' en COPE, ha analizado en Cope.es las claves de la próxima cita electoral en Estados Unidos, atendiendo al papel internacional que puede tener un resultado u otro, ya que la postura de los distintos candidatos es muy diferente si se mira más allá de las fronteras de Estados Unidos.

"Podríamos caer en el error de que los comicios en Estados Unidos son unas elecciones más. Estados Unidos está mucho más cerca de lo que parece, si nos atenemos a los asuntos económicos y políticos. La realidad es que merece la pena estar atentos a lo que ocurre en esta campaña. Podíamos pensar que Trump iba a revalidar su puesto, ya que es lo que suele pasar en la historia de Estados Unidos. Sin embargo las encuestas no demuestran eso, va por detrás".

"Trump tiene como rival a un candidato muy poco carismático y con un perfil muy poco definido y que no consigue aglutinar mucho voto nuevo. Por lo tanto todo está en el aire. Aunque Trump saque menos votos, no se puede apresurar de que no vaya a revalidar el cargo. Ya lo vimos en el año 2016 porque el sistema de elecciones le elevo al poder".

"El debate gira en torno a ciertos puntos fundamentales: racismo, gestión de la pandemia y los temas económicos. Está todo muy abierto y hay muchas rarezas en el debate, como el asunto del voto por correo. También debemos seguir con mucha atención los acontecimientos, porque si el candidato que consiga la victoria aplica medidas muy proteccionistas los acuerdos comerciales con Europa se pueden ver muy afectados, en este caso sería Trump. Pero si Biden consigue la victoria y su discurso se enmarca en la línea de la globalización pues el papel de Estados Unidos va a tener unas consecuencias directas, veremos lo que ocurre".

La campaña electoral en Estados Unidos entra en su momento clave, quedan pocas jornadas para que los estadounidenses vivan la jornada electoral del próximo 3 de noviembre y las encuestas siguen apuntando a una victoria de Biden, aunque el equipo de campaña republicano y el propio Donald Trump se muestra confiando de poder dar la vuelta a los sondeos y seguir en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años.

En una campaña marcada por la covid-19, el intercambio de acusaciones está marcando el discurso de ambos candidatos, donde algunos de los temas más candentes que están protagonizando estas jornadas previas a las elecciones son el futuro del 'Obamacare', la solución que el Gobierno estadounidense tiene que dar a la crisis de la pandemia y el papel que Estados Unidos deber jugar en la política exterior en los próximos años.

Cope.es pone a disposición de sus oyentes y lectores una cobertura 360 sobre las elecciones en Estados Unidos, con el análisis de sus comunicadores y también con las perspectivas de los mejores analistas de nuestro país. A demás, también están disponibles dos test para por un lado conocer más de cerca la cultura estadounidense y por otro saber cuál es el candidato a la Casa Blanca con el que más te identificas.

Las elecciones en Estados Unidos se producen en un momento clave para el país y también para el resto del mundo debido a las consecuencias sanitarias y sociales derivadas del impacto de la pandemia a nivel global. Por eso, el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre puede ser clave tanto dentro como fuera de las fronteras estadounidenses y por ello es necesario un análisis certero y atendiendo a todos los puntos estratégicos que marcan esta campaña y la cita electoral de dentro de pocos días.