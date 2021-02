Cerca del 99 % de las mesas electorales tienen los "miembros suficientes" para constituirse en las elecciones catalanes del próximo domingo, según ha afirmado este lunes el director general de Participación y Procesos Electorales, Ismael Peña-López, a través de Twitter, unas cifras que permitirían celebrar los comicios "sin problemas".

#infoEleccions2021



Com protegirem els membres mesa?



Primer de tot, bàsics:

* hi ha 3.000 responsables de seguretat

* el local es desinfecta abans, durant i després de la jornada

* els votants fan cua al carrer, no s'estan al local

* el local està ventilat constantment

