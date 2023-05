Charito, candidata de 99 años en Patones de Abajo a Expósito: "Va a ganar el PP, ya lo verás"

Charito es candidata de 99 años en Patones de Abajo (Madrid). Ha pasado por los micrófonos del 'Especial Elecciones' presentado por Expósito. Ha reflexionado sobre el cierre de campaña. "Va a ganar el PP, ya lo verás", ha dicho esta anciana en COPE.

Además, ha asegurado que "ayer subió un señor muy majo y me dio la enhorabuena. Y no era ni del pueblo. Entonces, ¿qué vas a esperar hijo? Si no te dice nadie nada. Ni los de arriba, y menos los de abajo".