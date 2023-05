¿Te puedes presentar a las elecciones con un apodo? El caso de 'El Chispas' y su número 4, 'El Perchas'

Se acerca el día en que los ciudadanos acudamos, de nuevo, a las urnas. En esta ocasión, elegiremos a 12 presidentes autonómicos y a 8.131 alcaldes. En 'Herrera en COPE' hemos echado un vistazo a las listas municipales y hemos encontramos situaciones de lo más pintorescas en distintos pueblos.

Sabemos que en las pequeñas localidades son muy habituales los famosos motes. 'El Casacas', 'El Zapatos', 'El Tumbajarras', 'Los Pelones'... Fruto de la herencia familiar, el trabajo, el ingenio, el cariño o la mala leche, los apodos suelen ser la manera por la que los vecinos se conocen. Esto llega hasta tal punto, que hay quien no sabe cuál es el nombre real de sus propios amigos.

¿Qué pasa con las listas electorales?

En muchos municipios, algunos partidos políticos ven una tarea casi imposible el cerrar sus listas. En otros, no hay quién se presente a las elecciones o, totalmente al contrario, existen pueblos en los que el mismo alcalde continúa gobernando desde el inicio de la democracia. Además de todo esto, si hablábamos de que hay quien no sabe cómo se llaman verdaderamente sus vecinos, surge la necesidad de que estos se den a conocer para que les puedan votar. Esta situación lleva a los candidatos a incluir sus motes en las listas electorales.

Sí, añadir apodos está permitido desde el año 2008, siempre que vayan precedidos del nombre completo y el DNI. Para ilustrar que esto ocurre y que no es una mera curiosidad, en 'Herrera en COPE' nos trasladamos a la localidad de Albillos. En este pueblo de Burgos, de unos 200 habitantes, se postula a la alcaldía 'El Chispas'.

El 'Chispas' y el 'Perchas'

Alberto Abajo, que se presenta como número uno en las listas del PSOE en esta localidad burgalesa, es conocido así por su trabajo como electricista. Hay quien solo le reconoce por su mote "aunque pase todos los días con una furgoneta con mi nombre escrito en el lateral", dice Alberto. Él se enteró de esta posibilidad porque preguntó directamente al partido "si era viable" inscribirse de esta peculiar forma. Y no es el único que aparece con su apodo. Con él, se presenta como número cuatro 'El Perchas', de nombre Jesús.

Pese a conocerlo toda la vida, 'El Chispas' nos ha contado que no sabía cómo se llamaba su compañero hasta hace apenas 6 o 7 años y "prefería no preguntar". Para él, como para la mayoría de sus vecinos, siempre ha sido 'El Perchas'. "Si yo, que era una persona con la que tenía relación, no me sabía su nombre", reflexionaba Alberto, incluirlo era la mejor manera para que quedase totalmente claro y "para evitar que nadie se equivoque". Además, en este caso, sirve como elemento diferenciador, ya que tiene los mismos apellidos que la persona que se presenta por el PP para la alcaldía.

Sin ninguna duda, cada cuatro años, las elecciones nos dejan todo tipo de imágenes. Tal vez por la sencillez o la autenticidad de su gente, es en los pueblos donde suceden las historias más increíbles, curiosas y sorprendentes.