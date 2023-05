Paco Núñez: "No hay ni una sola propuesta de Sánchez sobre la que García-Page haya votado en contra"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha y candidato a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, Paco Núñez, ha pasado este lunes por los micrófonos de La Linterna para señalar las similitudes entre las líneas de acción de Sánchez y el actual presidente regional, García-Page. “Dos que votan lo mismo, en política, son lo mismo”, explica a Ángel Expósito.

“Hasta la fecha no hay ni una sola propuesta de Sánchez que haya sido votada en contra por Page o el PSOE de CLM. Han votado a favor de los indultos, a favor de la ley del Sólo Sí es Sí y, hace dos años, la Ley de Vivienda...”, comenta.





Las palabras de García-Page sobre Bildu: “Insuficientes”



También se ha referido Núñez a la polémica reciente con que Bildu incluya más de 40 candidatos con antecedentes penales por delitos de sangre en las listas del 28M: “Esto no le puede venir bien a nadie, pero es un hecho, y es un hecho que el PSOE tiene varios pactos con Bildu, la última la de Memoria Democrática. Eso convierte a los socialistas en cómplices de esta tropelía”. Así, considera que las palabras del presidente de Castilla-La Mancha de desmarque “insuficientes”.

“Page siempre hace lo mismo: busca un titular. ¿Pero cómo cambia la vida de los españoles ese titular?”, critica. Para Núñez, García-Page “no está en condiciones de seguir en condiciones del gobierno regional”. “Ha dejado de defender con valentía y hechos cuestiones fundamentales para España. Su director de campaña es diputado en el Congreso y ha votado todas las veces medidas de Sánchez para pactar con Bildu a favor”.









¿Gobernar sólo con la lista más votada?



Así, uno de los tertulianos de La Linterna, el periodista Ignacio Camacho, lanzaba al candidato popular la pregunta: “¿Entre ustedes, en el seno del PP no se ha dicho el que no gane no gobierne?” Preguntaba el colaborador en referencia a la posibilidad de que desde el Popular se haya decidido no gobernar en autonomías si no es con la lista más votada.

“No voy a prometer que no voy a pactar con nadie para hacerlo al día siguiente. Mi proyecto es aunar votos”, comentaba Núñez, que la idea que gira en torno a las conversaciones con Feijoó es gobernar. “En las conversaciones con Feijoo hay una idea clara: el PP trabaja para gobernar, es un partido ganador y lo que yo he hablado es que tenemos que ganar las elecciones y aunar el máximo de votos. El cambio comienza en Castilla-La Mancha y si ganamos aquí la victoria de Feijoo estará más cerca”.