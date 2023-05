José Luis Martínez-Almeida: "Hay una oportunidad para anticipar la derrota de Sánchez el próximo 28 de mayo"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección, analiza en ‘El Cascabel’ de TRECE los principales temas de la actualidad política nacional y los posibles resultados en las elecciones del 28M.

Cuatro años al frente del Ayuntamiento de Madrid

“Me siento satisfecho”, afirma Almeida. “Creo que Madrid tiene una proyección extraordinaria y, si consolidamos este modelo del PP, habrá un crecimiento exponencial. Los madrileños podemos estar orgullosos de que Madrid está mejor que antes de la pandemia”. El alcalde de la capital recuerda que en esta legislatura los madrileños “han pagado 600 millones de euros menos en impuestos que no están en las cuentas del ayuntamiento, pero que sí están en los bolsillos de los ciudadanos”.

Almeida asegura haber solicitado, en cuatro ocasiones, una reunión con Pedro Sánchez para abordar cuestiones relacionadas con la ciudad de Madrid sin obtener respuesta alguna: “Todos recordamos lo que ocurrió en la pandemia, cuando no existía aquel comité de expertos o cuando declaró un estado de alarma exclusivamente para la ciudad de Madrid sin tener los peores datos. También, su impuesto a las grandes fortunas, como reacción a la política fiscal de la Comunidad de Madrid, nos está perjudicando. Yo, lo único que le pido a Sánchez es que, en los seis meses que le quedan de presidente del Gobierno, al menos si no quiere ayudar, que no moleste más en la Comunidad de Madrid”.

Unas elecciones clave: camino al 28M

José Luis Martínez-Almeida considera que “hay una oportunidad para anticipar la derrota de Sánchez el próximo 28 de mayo. No podemos dejar de enviar un mensaje en el ámbito nacional a través de nuestro voto”, aconseja mientras pide el voto para el Partido Popular con el fin de que “sea un día menos para Sánchez en su permanencia en La Moncloa”.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa del alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección sobre otros temas: la polémica por la supuesta compra de votos por correo en Melilla y Mojácar, la incorporación a las listas de Bildu de asesinos de ETA, su experiencia negociando con Ciudadanos y Vox o temas de okupación y vivienda, entre otros.