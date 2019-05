Mapa de los pactos: ¿quién apoyará a quién en cada provincia?

Una semana después del 26-M, muchas capitales de provincias y algunas CC.AA. siguen sin gobierno claro. Las reuniones y las llamadas telefónicas ya han comenzado a producirse y algunas líneas rojas también están ya trazadas. Ciudadanos creará un comité de pactos para decidir sus alianzas. Mientras, Vox ya ha avisado de que no apoyará ningún acuerdo si no se les invita a las mesas de negociaciones. El PSOE se apoya en Podemos pero corteja a Ciudadanos para invertir que la mayoría absoluta de la derecha en muchos lugares le deje sin poder. El PP, mientras, juega con el equilibrio de pactar con Ciudadanos e incluir a Vox en su estrategia sin evitar choques entre ellos. Un puzzle complicado que, según cada provincia, encaja de diferente forma. Las emisoras de COPE han recopilado todas las últimas informaciones para analizar la situación de pactos postelectorales provincia a provincia.

ASTURIAS

El PSOE tiene el camino despejado para seguir en el Gobierno del Principado de Asturias. Los 20 diputados conseguidos por el sanchista Adrián Barbón en un parlamento de 45 escaños le garantizan su investidura como presidente del Principado. No en la primera votación, que exige mayoría absoluta, pero sí en la segunda en la que es suficiente ser el más votado. A diferencia de otras comunidades, en Asturias el parlamento no puede rechazar al candidato y sólo se puede votar a favor o abstenerse. Parece poco probable que las otras seis fuerzas con representación en la Junta General del Principado – PP, Foro, Ciudadanos, Podemos, IU y VOX – alcanzaran un acuerdo para unir sus votos y apoyar a un candidato alternativo.

En la capital del Principado, en cambio, el gobierno local está en el aire. El PP ha sido la fuerza más votada en Oviedo y ha conseguido 9 concejales, uno más que el PSOE. La llave de la alcaldía la tiene Ciudadanos que con sus 5 representantes municipales puede hacer alcalde al popular Alfredo Canteli o que continúe con el bastón de mando el socialista Wenceslao López que también necesitaría la colaboración de Somos Oviedo, partido con el que ha estado gobernando en los últimos cuatro años.

ARAGÓN

El presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha iniciado estos días una ronda de contactos con el resto de partidos políticos menos con VOX, con el objetivo de revalidar su cargo. El PSOE ha ganado las elecciones del 26M en Aragón pero los 24 escaños conseguidos por los socialistas no son suficientes y los resultados obtenidos por la izquierda tampoco suman. Tanto el PSOE como el PP podrían gobernar la comunidad con el apoyo de Cs. Los populares, que han conseguido 16 escaños, necesitarían también del apoyo del PAR y de VOX para sumar los 34 diputados que conforman la mayoría absoluta. De todas formas, la portavoz nacional de Cs Inés Arrimadas, ha asegurado en COPE que ven más complicado pactar con el PSOE que con el PP. Lambán tiene claro que no firmará ningún pacto en el que se incluya un intercambio del Gobierno de Aragón por el Ayuntamiento de Zaragoza donde la historia se repite: el PSOE con sus 10 concejales podría gobernar con los 6 de Cs, pero el PP también sumaría los 16 necesarios con la formación naranja y con VOX. En Huesca también ganaron los socialistas pero la suma de PP y Cs y VOX les da la mayoría. Y en Teruel se impuso el PP que junto a Cs y VOX, también alcanzan la mayoría absoluta. Las negociaciones siguen abiertas con la vista puesta en la constitución de los ayuntamientos y las Cortes la segunda quincena de junio.

BALEARES

Las negociaciones para reeditar el pacto de gobierno progresista en Baleares todavía no han empezado. No será hasta la próxima semana cuando la socialista Francina Armengol mantendrá los primeros contactos con los nacionalistas de MES y Unidas Podemos. Las dos formaciones, que han bajado en apoyos y diputados, tendrán cargos en el futuro ejecutivo balear pero en ningún caso en las principales consejerías. También en el Ayuntamiento de Palma, el socialista José Hila espera avanzar en los próximos días su acuerdo de gobernabilidad con sus socios de la pasada legislatura y cree que será fácil el consenso antes del 15 de junio. Mas de 40 ayuntamientos de Baleares están pendientes de cerrar pactos antes de constitución de los consistorios.

GALICIA

En Galicia el Partido Socialista negocia con las Mareas y con el BNG para gobernar las ciudades de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense y Santiago. En las tres primeras el PP fue la fuerza más votada en las elecciones pero el escenario más probable es el de que tengan alcalde socialista con apoyos del resto de los grupos de izquierda. La gran incógnita en la comunidad está en la diputación de Ourense, donde el PP perdió la mayoría absoluta por menos de 1.000 votos y está en el aire qué va a pasar. Ciudadanos debe decidir si apoya a los populares o se suma a un cuatripartito formado por PSOE, Democracia Ourensana, BNG y el propio Cs.

LA RIOJA

De los 33 escaños del Parlamento de La Rioja, el PSOE ha obtenido 15 (respecto a sus 10 actuales), el PP 12 (actualmente tiene 15), Ciudadanos 4 (mantiene la cifra) y Unidas Podemos 2 (frente a los cuatro actuales de Podemos). El PSOE ha ganado las elecciones autonómicas en La Rioja, 24 años después, si bien no ha logrado la mayoría absoluta, por lo que para gobernar dependería de otra fuerza, que podría ser Unidas Podemos, que ha conseguido dos escaños, o Ciudadanos con 4 que sumados en ambos casos a los 15 de los 'socialistas' haría cambiar el Gobierno de La Rioja.

El escenario político en el Ayuntamiento de Logroño, tras el escrutinio electoral es el siguiente: de los 27 concejales que integran la Corporación, el PSOE ha logrado 11 (actualmente tiene 7), el PP 9 (tiene 11), Ciudadanos 4 (mantiene la cifra); Unidas Podemos, logra 2 y el Partido Riojano (PR+), 1. En el caso de Ayuntamiento de Logroño, el PP también ha registrado un descenso en número de apoyos y, por tanto, de concejales, perdiendo dos, pero podría pactar con Ciudadanos y el Partido Riojano. Por su parte, el PSOE ha ampliado de 7 a 11 el número de ediles, por lo que para gobernar dependería de pactar o con Ciudadanos, o con Unidas Podemos y el Partido Riojano.

CATALUÑA (PROVINCIAS)

Todo está abierto de cara al pleno de investidura de alcalde de Barcelona el próximo 15 de junio. Los comunes y los independentistas han empezado conversaciones pero ha entrado en escena el ofrecimiento de Manuel Valls de aportar sin condiciones sus seis concejales si hay un pacto entre el socialista Jaume Collboni y la alcaldesa en funciones Ada Clau pera evitar que haya un alcalde separatista. Colau quiere un acuerdo de izquierdas tan amplio como sea posible; Collboni insiste en un pacto sin los independentistas y Maragall propone un acuerdo para seguir haciendo república y luchar por el regreso de los “exiliados” y la libertad de los “presos politicos”.

En Lleida es donde la situación parece más definida . El alcalde será de Esquerra con el apoyo de Els Comuns o de Junts. En Girona Marta Madrenas de Junts puede perder la alcaldia en favor de Guanyem Girona,la marca blanca de la CUP, si llega a un acuerdo de gobierno con Esquerra que necesitaria la abstención del PSC. Si no hay pacto Madrenas revalidará alcaldia al ser la lista más votada.

En Tarragona PSC y ERC tienen los mismo concejales,siete cada uno.El socialista Josep Félix Ballesteros tendrá que hacer maravillas para revalidar una alcaldia que intentan consensuar Esquerra,Junts,En Comu-Podem y la CUP.

ANDALUCÍA

En las capitales andaluzas, solo se ha conseguido una mayoría absoluta, la ha obtenido el Psoe en Huelva. A punto estuvieron de conseguirla los socialistas en Sevilla, Adelante Cádiz y el PP en Almeria y en Málaga.En estos casos se plantean gobernar en solitario y buscar solo acuerdos puntuales con otras formaciones exceptuando la capital malagueña, donde Ciudadanos no ha aclarado aún si apoyará a los populares o al bloque de izquierdas. Todo apunta que la formación naranja sí facilitará que el PP recupere la alcaldía de Córdoba, aunque necesitarían apoyos puntuales de los dos concejales de Vox. Las situaciones más complicadas son las de Jaén y Granada, donde Ciudadanos se muestra reticente a alcanzar un gobierno de coalición con Vox, lo que es totalmente necesario para que ambas ciudades tengan alcaldes del partido popular.

MADRID

Tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento más importante, el Madrid, la gobernabilidad depende de un acuerdo a tres bandas entre PP, Ciudadanos y VOX. Ese acuerdo valdría para que el centro derecha mantuviese la Puerta del Sol y recuperarse el Palacio de Cibeles. En el caso del gobierno regional, ya se ha producido la primera reunión entre la popular Isabel Díaz Ayuso con el responsable de Ciudadanos Ignacio Aguado. Habrá más la semana que viene. De momento sin VOX. El partido verde ha dejado claro que quiere salir en la foto, sentarse a negociar de igual a igual con los otros dos partidos y tiene que decidir si pedirá cargos por sus votos. Más numerosos en la Comunidad que el Ayuntamiento. En el caso de la capital, el futurible alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido calma y tranquilidad ante esos rumores, azuzados en parte desde MAS MADRID, en concreto por Íñigo Errejón, de permitir que la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís sea alcaldesa, a cambio de que Ángel Gabilondo sea presidente. Una especie de cordón sanitario al PP y a Vox. Esas negociaciones tienen que ir más de prisa aquí en el Ayuntamiento porque se constituye el próximo sábado 15 de Junio. En caso de no llegar a un acuerdo los tres partidos de centro-derecha, automáticamente sería alcaldesa otra vez Manuela Carmena al ser la cabeza de la lista más votada. Pero VOX no descarta permitir esa alcaldía y luego presentar una moción de censura cuando acuerdo con PP y Ciudadanos.

NAVARRA

En Navarra la llave la tiene el Partido Socialista de Navarra. El PSN es la segunda fuerza en el Parlamento con 11 escaños por detrás de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), que ha ganado las elecciones con 20 de los 50 escaños. La candidata socialista, María Chivite, ha convocado una ronda de contactos la semana que viene con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra para intentar formar un “gobierno progresista”. No ha citado ni a Navarra Suma ni a EH Bildu de los que necesita su abstención para poder ser presidenta de Navarra. Chivite ha dejado claro que no va a negociar nada con EH Bildu y que tampoco hará presidente al candidato de Navarra Suma.

CANARIAS

En Canarias, el escenario postelectoral está muy abierto porque son varias las combinaciones que se pueden dar para alcanzar la mayoría de 36 diputados en el Parlamento de Canarias. A priori, quien más posibilidades tiene es el candidato socialista Ángel Víctor Torres, al haber ganado las elecciones. Ya ha iniciado los contactos con otros líderes, como por ejemplo Casimiro Curbelo, el candidato de Agrupación Socialista Gomera y pieza clave en estas negociaciones. En el PSOE saben que contando con Curbelo de su lado, tiene muchas posibilidades de poder conformar una mayoría estable. Curbelo no obstante va a reunirse con todos, sabedor de que sus tres diputados son claves y los va a vender muy caros. Por su parte, Coalición Canaria también necesita del candidato gomero, así como de un pacto con PP y Ciudadanos si quiere repetir en el gobierno. La opción PSOE-PP no se descarta y la que no parece tener posibilidades es PSOE-Coalición Canaria por las difíciles relaciones entre ambos partidos.

EXTREMADURA

En el pactómetro pacense sigue la duda la tras la negativa de Ciudadanos en el Ámbito nacional a entrar en acuerdos con Vox, lo que puede condicionar las negociaciones en estos días. La mayoría absoluta se sitúa en 14 concejales. El PSOE, que tiene 12, sumaría lo suficiente con los cuatro de Ciudadanos. Esto lo ha valorado hoy el barón extremeño Fernández Vara como un “pacto estable” en contra del tripartito “a la andaluza” que necesitaría el PP del Alcalde en Funciones, Fran Fragoso, para revalidar su cargo.

CANTABRIA

En Cantabria hay dos grandes escenarios; el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander. El Partido Regionalista de Cantabria ha obtenido una victoria histórica, se ha llevado 14 diputados, y puede elegir pactar tanto con el PP como con el PSOE. Todo apunta a que Miguel Ángel Revilla revalidará el pacto con el Partido Socialista, su actual socio de gobierno, para que Sánchez ceda a alguna de sus reivindicaciones históricas como el famoso tren. Por otra parte, en el Ayuntamiento de Santander el Partido Popular puede perder la alcaldía después de 40 años. Aunque los populares han sido la fuerza más votada necesitan pactar. La llave en la capital cántabra la tiene Ciudadanos que con sus votos puede, tanto permitir que continúe siendo alcaldesa la popular Gema Igual, como pactar con el Partido Socialista y el Partido Regionalista y provocar el cambio en el consistorio.

MURCIA

La líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, Isabel Franco, mantiene que pactará con PP o PSOE pero no con Vox. Ella tiene la llave de Gobierno en la Región de Murcia, aunque si elige un gobierno del PP necesitará los votos de Vox. En la capital, todo apunta a un gobierno PP - Ciudadanos, cuya suma de concejale alcanza los 15 necesarios para la mayoría absoluta.

COM. VALENCIANA (provincias)

En Valencia, Ribó tendrá fácil un acuerdo con el PSOE para repetir como alcalde. Si Ciudadanos levanta el cordón sanitario al PSOE, Marco podría ser alcaldesa de Castellón con el apoyo de Marín-Buck. Todo dependerá de la formación naranja, pues las 'tres derechas' suman mayoría. En Alicante, el candidato del PP descarta pactar con Vox porque “no es muy inspirador”. Sin embargo, necesita sus votos para una mayoría absoluta. El PP, eso sí, fue la fuerza más votada en la localidad.

CASTILLA - LA MANCHA

En Guadalajara, el PSOE ha logrado diez concejales, pero la suma del PSOE con los otros dos partidos de izquierdas no sería suficiente. Es probable que Antonio Román, del PP, pueda repetir como alcalde con los apoyos de Cs y Vox. En Cuenca la candidatura del socialista Darío Dolz parece tener fácil el apoyo de ‘Cuenca nos Une’ para alcanzar la mayoría. En Toledo, Milagros Tolón, actual alcaldesa socialista roza la mayoría absoluta, a falta de un concejal. Puede elegir socio a su derecha y a su izquierda. En Ciudad Real la más votada fue la socialista Pilar Zamora, pero un pacto de derechas suma mayoría. Por último, en Albacete la llave de gobierno la tiene Ciudadanos. La formación naranja decidirá si la ciudad pasa a ser del PP o del PSOE

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León: Después de 23 años de hegemonía popular el PSOE ha ganado las elecciones autonómocas y ha sido la primera fuerza más votada relegando al PP a un segundo puesto. Pero es Ciudadanos el que tiene la última palabra. PSOE se muestra dispuesto a cerrar un pacto de gobierno con la formación naranja y para ello ofrece lealtad y generosidad. Los populares no dan por finalizada la partida y confían en que Ciuadanos se incline por mantener el actual gobierno. La última palabra la tiene Francisco Igea que ha pedido al PSOE renunciar a las tesis sanchistas, a su política fiscal, mientras que al PP le ha pedido que elimine los aforamientos en la Junta y en las Cortes. Dificil decisión para Ciudadanos que deberá decidir si mantiene al PP en la Junta o promueve un cambio histórico en el tradicional feudo de los populares.

Ávila: En Ávila capital las cuentas son claras, el próximo alcalde será Jesús Manuel Sánchez Cabrera porque ha logrado una victoria sin paliativos con su nuevo partido Por Ávila, ha conseguido 11 de los 25 concejales y se ha quedado a dos de la mayoría absoluta. Falta por conocerse con quién pactará, si con su ex-partido, el PP (6) con el PSOE (6) o con Ciudadanos (2). También puede gobernar con mayoría simple. Una cosa está clara, el Ayuntamiento cambiará el azul PP por el “amarillo muralla” de Por Ávila tras 28 años de gobiernos populares. En Diputación, el único diputado provincial de ciudadanos será decisivo, porque el PP ha logrado 12 representantes y se ha quedado a 1 diputado de la mayoría. El bloque PSOE (8)-Por Ávila(4) también suma 12 por lo que gobernará quien decida el partido de Albert Rivera. En la provincia, dos de los principales pueblos de Ávila, Arévalo y Las Navas del Marques, también están pendientes de pactos. Arenas de San Pedro ya es del PP, Cebreros del PSOE y Mombeltrán de Por Ávila.

Burgos: La gobernabilidad en Burgos, a todos los niveles de la administración, dependerá de la opción que decida Ciudadanos. Los resultados salidos de las urnas del pasado domingo dieron como ganador, por primera vez en la democracia, al Partido Socialista que obtuvo 11 concejales, frente a los 7 en los que se quedó el PP, los 5 de ciudadanos, los dos de Podemos y Vox, que irrumpe en el salón de plenos. Javier Lacalle, actual alcalde, aboga por un gobierno municipal de centro-derecha. Por su parte, los socialistas no ven otro escenario que no sea gobernar ya que la victoria, dice su candidato Daniel de la Rosa, "ha sido incuestionable". El PP ha perdido también la mayoría absoluta en la Diputación en donde, de nuevo, Ciudadanos tendrá la llave de Gobierno. A día de hoy, lo único que está claro que es que el partido naranja ha dejado caer que le gustaría entrar en el Gobierno provincial pero no ha desvelado si será con PP o con PSOE.

León: Hoy por hoy, con la resolución de la Junta electoral cambia totalmente el mapa político del ayuntamiento de León. Desaparece Vox y la UPL consigue su tercer concejal, lo que implica que Ciudadanos no tenga la llave del gobierno en un hipotético pacto con el PP. Se da la razón al recurso de PSOE y UPL, y según el juez Francisco Javier Muñiz Tejerina, presidente de la Junta electoral de zona, fue determinante el testimonio de los miembros de la mesa analizada para comprobar el error. El tema no queda aquí porque Vox anuncia recurso ante la Junta electoral Central pero no se pronuncia sobre un futuro contencioso ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León. El ayuntamiento de León se podría constituir el 15 de junio si no se llega a los tribunales. De lo contrario, el plazo puede ser el 5 de julio. El candidato socialista José Antonio Diez ha dicho ya que quiere gobernar en minoría, contando con los apoyos puntuales de otros grupos.El actual alcalde Antonio Silván, por su parte, confía en los recursos pendientes y en un posible vuelco político.

Palencia: El PSOE de Miriam Andrés fue la fuerza mas votada, pero sin representación suficiente. Cuidadanos con Mario Simón, es llave en el Ayuntamiento. Los socialistas hablan solo de acuerdos programáticos, mientras que el actual alcalde y candidato del PP, Alfonso Polanco negocia con la formación naranja la entrada en concejalías. En caso de llegar a acuerdo los populares necesitarían también al único concejal electo de VOX, Sonia Lalanda

Salamanca: Ciudadanos tiene la llave maestra que abrirá las puertas del Ayuntamiento de Salamanca y puede inclinarse por PP o PSOE. Tras el 26M, el Partido Popular ha obtenido 11 concejales, 10 el Psoe, 4 Ciudadanos y dos Unidas Podemos. Para obtener un gobierno estable, es decir con mayoría absoluta, solo hay dos pactos posibles PP con Ciudadanos o PSOE con Ciudadanos. Las direcciones provinciales de estos dos partidos justifican el apoyo claro de Ciudadanos. En el caso del Partido Popular, explican que la candidatura de Carlos García Carbayo es la más votada contandro con 2.000 votos más que el candidato socialista. Mientras, el Partido Socialista aclara que tiene legítimo derecho a liderar un cambio en el Consistorio. Le avala el dato de que es la fuerza política que más ha crecido en número de votos en el Ayuntamiento de Salamanca, pasa de 7 concejales en las elecciones de 2015 a 10.

Segovia: No parece haber prisa para configurar el gobierno de la capital. Los contactos comienzan en las cúpulas provinciales de los partidos y todo parece supeditado a los movimientos en los panoramas nacional y autonómico. La candidata socialista y alcaldesa en funciones, Clara Luquero, no ha ocultado su preferencia por acercarse a Podemos e Izquierda Unida, antes que a Ciudadanos. Precisamente, los naranjas han quedado a 24 votos del cuarto concejal, que habría sido a costa de uno del PSOE, lo que habría dado opción también a un pacto con el PP para la Alcaldía.

Soria: En la capital soriana, la mayoría conseguida por el PSOE le permite a Carlos Martínez seguir manteniendo la alcaldía. Entretanto, los partidos negocian en más de una docena de municipios donde no hay mayorías suficientes aunque sin duda la joya de la corona es la Diputación Provincial donde el PSOE ha obtenido 12 diputados, 9 el PP, 3 la Plataforma del Pueblo Soriano y 1 Ciudadanos. No existe mayoría suficiente de ahí que estén abiertos todos los escenarios posibles, desde el pacto entre PSOE y Ciudadanos a que PP, la PPSO y Ciudadanos se alíen para dejar fuera del gobierno al partido socialista. Populares y socialistas no descartan pactar en algunos municipios sorianos como es el caso de El Burgo de Osma, San Leonardo o Covaleda donde podrían unirse las dos formaciones para arrebatar alcaldías a la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) integrada en buena parte por ex dirigentes del PP. Los dos partidos sostienen que todas las vías están abiertas y que no se descarta ninguna opción de pacto.

Valladolid: El triunfo del PSOE el 26 de mayo en Valladolid, inédito desde 1991, abre para Óscar Puente la posibilidad de gobernar en minoría, con once concejales, u optar por otro gobierno en coalición, como en la pasada Legislatura. Podría reeditar el pacto con VTLP y sus tres ediles o establecer cauces de diálogo con Ciuadadanos para sumar los tres concejales de la formación naranja. Óscar Puente priorizará a su actual socio en funciones, pero no descarta la otra vía. VTLP quiere mantener sus responsabilidades de gobierno, para Ciudadanos no es una prioridad. El alcalde electo tiene la última palabra. En la Diputación de Valladolid, donde la pasada Legislatura el PP selló un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos, se encuentra con una situación parecida, la diferencia es que ahora entra en escena Vox, formación que también puede ser un socio de gobierno, incluso ya con responsabiliades de gobierno.

Zamora: Francisco Guarido ha revalidado su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital por lo que IU seguirá gobernando en este consistorio. Otra situación se vive en la provincia donde la gobernabilidad está en el aire, ya que el PP ha perdido mayoria absoluta con 12 diputados, mientras PSOE tiene 8; IU, 4, y Ciudadanos, un escaño. PSOE y PP tratan de negociar con Ciudadanos la presidencia.