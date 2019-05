La izquierda conquistaría Madrid y mantendría Barcelona, según las últimas encuestas

Todas las encuestas publicadas en los principales medios de comunicación lo reflejan: a falta de de cinco días de acudir a las urnas, todo parece indicar que el electorado da la espalda al PP en la Comunidad de Madrid. Un feudo que podría perder en las elecciones del 26 de mayo tras casi un cuarto de siglo, dando paso a una coalición de izquierdas liderada por el PSOE, que obtendría 33 escaños. Así lo refleja la encuesta de 40dB para El País, que revela una potente irrupción de Más Madrid, plataforma liderada por Íñigo Errejón, que podría alcanzar entre los 25 y 26 diputados en la Asamblea, dando el sorpasso a Unidas Podemos, que no pasaría de los diez representantes. Con estos datos, las tres formaciones sumarían entre 68 y 69 diputados, uno o dos más de la mayoría absoluta.

Un auge de la izquierda que, como hemos comentado, posibilita la debacle del PP, que no superaría los 27 diputados, 21 menos que en el año 2015, según el sondeo. El repunte de Ciudadanos, con 25 escaños y la entrada de Vox, con once, no serían suficientes para gestar un pacto a la andaluza.

Más optimistas son las previsiones para el PP en la encuesta de GAD3 para el diario ABC que, pese a reflejar una importante pérdida de apoyos para los populares con entre 29 y 31 escaños, podrían mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid si se alían con Ciudadanos, que sumarían entre 24 y 26 representantes, y Vox con entre once y trece. El sondeo otorga también la victoria a los socialistas, incluso con una holgura mayor a la que le concede El País, con entre 39 y 41 escaños. Menos generoso se muestra con Podemos, para el que no le concede más de 13 escaños, superados por Más Madrid, que podría contar con 14 diputados regionales en la Cámara Autonómica.

El sondeo elaborado por Imop Insights para El Confidencial, recoge que el PSOE ganaría las elecciones, aunque para gobernar necesitaría el apoyo de Más Madrid y de Unidas Podemos. Así las cosas, los socialistas, con Ángel Gabilondo al frente, obtendría 39 escaños, dos más que los actuales. Por su parte, Más Madrid se quedaría con 16 escaños, por encima de Unidas Podemos, que no pasaría de los 12.

Casi un cuarto de siglo después, el PP se quedaría fuera del gobierno, propiciado por su batacazo electoral, que lastran sus opciones de un posible pacto con Ciudadanos y Vox. Los populares solo obtendrían, según la encuesta, 29 representantes, 19 menos que los logrados en 2015, que le permite al menos ser segunda fuerza por encima de los naranjas, que alcanzarían los 26 diputados. Por último, Vox, cuya candidata es Rocío Monasterio, entraría con fuerza en la Asamblea de Madrid con diez escaños.

Un puzzle aún más complicado dibuja la encuesta de Demoscopia y Servicios para Okdiario, que vaticina una Asamblea en el los bloques de derecha e izquierda obtendrían el mismo número de representantes: 66. En lo que sí coincide el sondeo respecto a los anteriores, es que el PSOE vencería en los comicios del 26 de mayo, sumando 38 escaños. El PP de Díaz Ayuso no pasaría de los 29, seguido por Ciudadanos con 26 escaños. El cuarto y quinto lugar queda reservado para las fuerzas más izquierdistas, Más Madrid y Podemos, para el que el muestreo le da el mismo número de representantes: 14. Vox quedaría en sexto lugar con once diputados.

Madrid Capital

Otra de las principales batallas que se librarán en los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo será en Madrid Capital, donde los sondeos reflejan que Manuela Carmena podría revalidar el cargo con el apoyo del PSOE, si bien es cierto que el bloque de centro-derecha y la derecha (PP, Ciudadanos y Vox), podrían quedar a tan solo un edil para pactar un gobierno en coalición.

Así las cosas, El País da entre 21 y 22 concejales a Más Madrid, mientras que en la derecha lo más llamativo es que Ciudadanos pasaría a ser la fuerza más votada, obteniendo un total de 12 ediles, cinco más que en 2015, mientras que el PP tendría que conformarse con entre 11 y 12, sus peores resultados en el Ayuntamiento capitalino. Peor le irían las cosas al PSOE a tenor de la encuesta, ya que se convertiría en la cuarta fuerza, con ocho concejales, frente a los nueve que obtuvo hace cuatro años. Por detrás del PSOE de Pepu Hernández quedaría Vox, con cuatro concejales.

En esta línea ha ido el sondeo de Gad3 para ABC, que tampoco concede a la derecha la posibilidad de formar un gobierno en el Palacio de Cibeles. En este caso, otorga a Carmena entre 19 y 21 concejales, pero seguidos por el PP, con una horquilla de entre 11 y 13 representantes. Ciudadanos obtendría la tercera posición con entre 10 y 12, mientras que el PSOE se quedaría entre nueve y once. Vox irrumpiría en el consistorio con cuatro concejales. La cabecera achaca la imposibilidad de la derecha de formar gobierno a la caída de Vox respecto al respaldo obtenido en las elecciones generales del 28-A.

Por su parte, el último dondeo de SocioMétrica para El Español pronostica un empate entre el bloque de izquierdas y el de derechas en la capital, aunque la suma de la horquilla más baja permitiría gobernar por un edil a Carmena con el apoyo de Pepu Hernández. Más Madrid obtendría entre 20 y 21 escaños mientras que el PSOE se quedaría entre ocho y nueve. En la derecha, el PP lograría entre 15 y 16, Ciudadanos entre 9 y 10 y Vox entre tres y cuatro.

La encuesta de Sigma Dos para El Mundo, dibuja un panorama favorable para la izquierda, en el que Más Madrid obtendría entre 20 y 22 ediles, por lo que la figura de Carmena no habría sufrido el desgaste de una Legislatura al frente del Consistorio. Este resultado, unidos a los nueve o diez ediles que vaticina el sondeo para el PSOE de Pepu Hernández, facilitarían un gobierno de izquierdas al frente de la capital.

Sigma Dos pronostica una debacle para el PP, cuyo candidato, Martínez-Almeida, no pasaría de los 12-14 representantes, frente a los 21 que obtuvo en 2015 Esperanza Aguirre. Ciudadanos por su parte ganaría peso en el Ayuntamiento, pasando de los siete actuales a los nueve o diez, mientras que Vox entraría en Cibeles con cuatro miembros. Unos resultados en el bloque de la derecha que serían insuficientes para forjar una coalición.

Menos generoso se muestra con la actual regidora la encuesta elaborada por Imop Insights para El Confidencial, que le da como ganadora aunque con 19 concejales, mientras el PP quedaría segundo con 14. En este sondeo, Ciudadanos escalaría hasta el tercer puesto con once asientos, quedando el PSOE como cuarta fuerza, pese a obtener un edil más que en 2015, con diez. La irrupción de Vox, mucho menor de lo esperado tras las generales, llegaría al ayuntamiento con tres ediles de la mano de Javier Ortega Smith. Pese a los peores resultados que el muestreo otorga a Carmena, podría revalidar la alcaldía con los socialistas.

Pese a que todas las encuestas otorgan la gestión de la capital de España a la izquierda, el bloque de la derecha tiene motivos aún para creer. Al menos así lo revela el sondeo de NC Report para La Razón, que vaticina un pleno municipal muy ajustado, pero a favor del bloque integrado por PP, Ciudadanos y Vox, con un edil más. Lo que no varía respecto a otros muestreos es el vencedor de los comicios, que sería Más Madrid, pero con una pérdida de tres concejales respecto a 2015, pasando de 20 a 17. La segunda posición la ocuparía el PP con 13 concejales, mientras el tercer puesto estaría disputado entre Ciudadanos y el PSOE. Ambos oscilan entre los 11 y 12 representantes. La balanza en favor de la derecha la inclinaría Vox, que entraría en el Ayuntamiento madrileño con cuatro representantes.

Barcelona

La izquierda independentista se haría con la gestión de la ciudad condal, según la encuesta publicada por El País, que refleja que el candidato de ERC, Ernest Maragall, ganaría los comicios con once ediles. Esto supondría un concejal más que Barcelona en Comú, que se quedaría con diez. Por tanto se produciría casi un empate técnico entre la opción republicana y el partido de Ada Colau, que defiende su puesto como alcaldesa.

El PSC lograría mejorar sus resultados del año 2015, pasando de cuatro a una horquilla de entre siete y ocho ediles. En cuarto lugar estaría la lista de Junts per Catalunya con entre cinco y seis, mientras que el ex primer ministro francés y candidato de una plataforma apoyada por Ciudadanos, Manuel Valls, obtendría seis concejales. Este sondeo otorga al PP entre cero y dos escaños.

Otras encuestas, como la realizada por NC Report que publica La Razón, coinciden a la hora de dar como ganador a ERC con diez ediles, mientras Colau bajaría a nueve. Si se dieran estos resultados en las urnas, Colau podría revalidar la alcaldía con el pacto con el PSC, para el que el sondeo le concede también ocho representantes en el Consistorio. Junts per Catalunya lograría ser cuarta fuerza con seis asientos, la lista de Valls se quedaría con cuatro, mientras que este sondeo le ofrece hueco en el consistorio con un doble empate a dos tanto al PP como a la CUP.

Los resultados de la encuesta Imop Insights para El Confidencial, establecen un empate entre ERC y Barcelona en Comú con una horquilla ambos entre diez y once concejales, seguidos del PSC con ocho, mientras que la marca de Ciudadanos con Valls se quedaría con siete, solo por delante de Junts per Catalunya que lograría cuatro, mientras que esta encuesta también pronostica que el PP podría quedarse fuera del Ayuntamiento.

Más abierto ve el panorama la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, que vaticina un mejor resultado electoral para el PSC. En cualquier caso, el ganador sería también Ernest Maragall de ERC con entre nueve y diez concejales, seguido de Barcelona en Comú, que podría obtener también nueve ediles. Como hemos comentado, el muestro posiciona a los socialistas entre los puestos de cabeza, aspirando también a los nueve ediles que le dan a la baja a ERC y a la formación de Ada Colau. Por tanto, el triple empate a nueve es una opción viable. Ya por debajo estaría la opción de Junts per Cataluya con entre seis y siete ediles, por delante de Manuel Valls, que apadrina Ciudadanos, y que quedaría como quinta fuerza, para el que el sondeo pronostica entre cinco y seis. Sigma Dos también mejora las previsiones que otras encuestas otorgan al PP, que podría lograr dos ediles.

El empate técnico entre ERC y Barcelona en Comú también lo pronostica la segunda encuesta preelectoral del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, que otorga a los republicanos diez concejales, y los de Ada Colau entre nueve y diez. En tercer lugar quedaría el PSC con ocho concejales. La cuarta candidatura más votada sería la de Manuel Valls con entre cinco y seis representantes, quedando relegado al quinto puesto JxCat con cinco concejales. GESOP no trae buenas noticias para el PP, que quedaría fuera del Consistorio barcelonés, mientras que la CUP sí que lograría representación con entre dos y tres concejales.

Por último, la encuesta realizada por GAD3 para La Vanguardia confirman las opciones de ERC de ser la fuerza más votada por encima de Barcelona en Comú. Los republicanos obtendrían, según el muestreo, un total de once concejales, uno más que la candidatura de Ada Colau. Ambas fuerzas sumarían mayoría absoluta. El muestreo posiciona a los socialistas entre los puestos de cabeza, aspirando a los nueve ediles. Ya por debajo estaría la opción de Junts per Cataluya con entre seis y siete ediles, por delante de Manuel Valls, que apadrina Ciudadanos, y que quedaría como quinta fuerza, para el que el sondeo pronostica entre cinco y seis. La Vanguardia también mejora las previsiones que otras encuestas otorgan al PP, que podría lograr entre uno o dos ediles.

Principales ciudades

Las encuestas revelan que la izquierda seguiría ganando terreno, controlando el resto de los ayuntamientos de las grandes ciudades, además de Madrid y Barcelona. En Valencia, Joan Ribó de Compromís seguiría al frente de la ciudad del Turia al obtener entre nueve y diez concejales. A la hora de pactar, podría hacerlo con el PSOE, que lograría entre seis y siete o con Unides Podem, que alcanzaría los tres representantes. Ciudadanos y el PP empatarían a seis, mientras que Vox entraría en el Ayuntamiento con dos ediles.

En Sevilla, el socialista Juan Espada ganaría de nuevo las elecciones, con entre 12 y 13 concejales, pero necesitaría apoyos para gobernar ya que el PP, Ciudadanos y Vox podrían sumar para replicar el pacto a la andaluza de la Junta. Para ello jugará un papel esencial Adelante Andalucía, que podría obtener cuatro ediles.

El PNV volvería a ganar y su actual alcalde, Juan María Aburto, conseguiría mayoría absoluta al pasar de 13 a 15 ediles, mientras en A Coruña el PSOE ganaría con entre nueve y diez concejales.