La diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acudido a redes sociales para 'vengarse' de la hasta ahora alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y burlarse de su derrota a través de un mensaje que se convirtió en viral hace años. Tras los resultados escrutados en las elecciones municipales de este 26 de mayo, Carmena ya no estará previsiblemente al frente del Ayuntamiento de Madrid, en favor de una victoria del candidato de los populares, José Luis Martínez-Almeida.

En la primera cabalgata de Reyes celebrada en la legislatura de Carmena como alcaldesa, se llevó a cabo una iniciativa por la cual se suprimían los camellos, los motivos navideños o los atípicos trajes. Una decisión que resultó polémica, especialmente por las coloridas túnicas reales. La por entonces directora del área internacional de la fundación FAES, Cayetana Álvarez de Toledo, criticaba en su perfil en redes sociales: “Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad", a lo que ella misma contestaba en el propio tuit: "No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás”.

Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad."

No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 5 de enero de 2016

Un mensaje que se volvió viral con más de 20.000 retweets y 13.000 Me Gusta, pero sobre todo fue la expresión la que fue replicada hasta por contrincantes políticos. Recientemente, el candidato de Más Madrid en las elecciones a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, hacía mención a esta frase. Ahora, tras los resultados electorales de este 26 de mayo, Álvarez de Toledo se ha tomado su revancha: “Jamás te lo agradeceré lo suficiente, Martínez-Almeida. Jamás, jamás”.

Jamás te lo agradeceré lo suficiente, @AlmeidaPP_. Jamás, jamás. — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 26 de mayo de 2019

Carmena ha asegurado este domingo que, pese a ganar las elecciones, no podrá seguir al frente del Gobierno local, ha asegurado que éste no era el resultado que querían aunque no culpa "a nadie". Además, ha confirmado que dejará la política cuando se constituya la nueva corporación. Carmena ha reconocido que los votos a Madrid en Pie, más de 40.000 que sin embargo no han logrado representación al quedar por debajo del 5 %, han podido tener "incidencia".