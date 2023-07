Pedro Sánchez espera adelantarse a Feijóo para ser investido en septiembre: ambos candidatos lo intentarán

Pedro Sánchez prevé que el Rey le designe para ser investido en septiembre, adelantándose a Alberto Núñez Feijóo. El secretario general del PSOE ya estudia sus números en coalición con Sumar contra el líder del PP, que se reivindica ganador de las elecciones. El popular ha anunciado que ya ha conseguido los apoyos de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria para una posible investidura. Unas negociaciones que continuarán en los próximos días con Vox, PNV e incluso el Partido Socialista. El líder del PP se pone en marcha pese a que es muy difícil que sea el futuro presidente del gobierno.

Pedro Sánchez va varias jugadas por delante y está decidido a repetir una ecuación Frankenstein ampliada. "La democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad", sentenciaba a puerta cerrada ante la Ejecutiva Federal del PSOE de Sánchez. Pretende moverse con calma, priorizando hacerse con la presidencia del Congreso el 17 de agosto como paso previo al salto en septiembre a la pantalla de una investidura.

En su entorno prevén que el rey le designe candidato frente a la disposición de Alberto Núñez Feijóo. "Este es un sistema parlamentario", avisan, "y gana quien suma". Sánchez eleva ya sus números a 153 escaños por el tándem junto a Yolanda Díaz para contraponerlos a Feijóo, el ganador con la cosecha de 136 diputados. En Ferraz creen que el PP acabará cociéndose en su salsa ante la palpable frustración con las elecciones.

La situación del PP

Núñez Feijóo ya ha conseguido los apoyos de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y espera poder negociar con Vox y el Partido Nacionalista Vasco, con los que también ha hablado en las últimas horas. El ganador de las elecciones no se resigna. "Siempre ha formado Gobierno", ha dicho, "el partido que ha ganado las elecciones unas elecciones", que de todas formas reconoce que no han tenido el resultado esperado: "No hemos alcanzado todas nuestras expectativas, no me arrepiento de exigirme ganar por mucho frente a los partidos que se conforman con perder por menos".

Apoyo incondicional de los varones territoriales en la junta directiva nacional del partido. De todas formas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha querido dejar este mensaje: "No sé qué fiesta podemos celebrar, nadie en este país, pero tampoco desde Ferraz. ¿Cuál es la fiesta? ¿Gobernar con los independentistas, con Bildu? ¿Cuál es el éxito en esto?". En el Partido Popular continúan analizando y tratando de entender este resultado que está muy por debajo de lo esperado.