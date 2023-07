El incómodo momento de Santiago Abascal al 'celebrar' los resultados en la sede de Vox: "Yo no iba a subir"

Santiago Abascal dedicó su discurso ante sus seguidores en la sede de Vox a culpar directamente al Partido Popular del fracaso de la suma de derechas en las elecciones generales de este domingo por su "blanqueamiento" del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Pero todo esto no estaba pensado que sucediera. Tal y como pudo captar COPE, el líder del partido no quería subirse al andamio colocado en la calle Bambú de Madrid pasadas las doce de la noche: "Yo no iba a subir... esto no estaba decidido". Así lo vivió Álvaro García.

Los de Santiago Abascal han perdido 19 escaños en el Congreso, de 52 a 33, y se quedan lejos de sumar mayoría absoluta con el Partido Popular. La formación concurría a estas elecciones generales como una cita "histórica" en la que todos sus pronósticos pasaban por ser imprescindibles para que el PP de Alberto Núñez Feijóo pudiera gobernar. Sin embargo, el escrutinio deja lejos esa posibilidad y lo que se anunciaba como una fiesta ha dado paso a la incredibilidad después de que Vox llamase a sus seguidores a congregarse en los alrededores de su sede nacional.

Vox ha perdido un tercio de sus diputados, más de 600.000 votos, y el porcentaje ha pasado del 15,08 por ciento al 12,40 por ciento. La caída ha sido generalizada en la mayoría de comunidades autónomas, aunque la mayor pérdida de escaños se ha producido en Castilla y León, el primer lugar donde entraron a formar parte de un Gobierno en coalición con el PP. Allí han perdido a cinco de sus seis diputados y solo mantienen el de Valladolid. También pierde representación en las otras dos en las que ha pactado con los populares tras las elecciones del pasado mes de mayo, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

La comparecencia

Pasadas las doce de la noche, Abascal ha comparecido acompañado de la plana mayor de su partido reconociendo la "mala noticia" del escrutinio electoral, que da a Sánchez la posibilidad de "bloquear" una investidura o incluso gobernar "con apoyo del comunismo, el golpismo separatista y los terroristas". El líder de Vox ha señalado directamente a la euforia preelectoral del PP del resultado y la "desmovilización" de sus potenciales votantes, hablando de su futura composición del Gobierno o votando en contra de las mociones de censura presentadas por Vox esta legislatura.

A los alrededor de dos centenares de simpatizantes que habían acudido a su llamada para seguir el escrutinio, también les dijo que están "absolutamente preparados tanto para hacer oposición como para una repetición electoral". Un escenario que no contemplaba en ningún caso, pese a las llamadas a la prudencia que el líder de Vox venía haciendo en los últimos actos de campaña, y que ha repetido hoy, en los que insistía en advertir de que no se podía vender la piel del oso antes de cazarlo. Al final, no pudo ser y el escenario que ven ahora en Bambú es el de la repetición electoral.

