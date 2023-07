Abascal se quedó a medio camino: en realidad, ¿lo esperaba?

Vox consigue el objetivo de ser la tercera fuerza política en España, pero pierde una gran fuerza en el Congreso, pasando de los 52 escaños del año 2019 a contar con solo 33.

El líder del partido, Santiago Abascal, ha culpado a Alberto Núñez Feijóo del pobre resultado de la formación verde por, según él, desmovilizar al electorado de derechas.

Pese a que los primeros sondeos daban a los de Abascal aún menos escaños en un principio, el resultado electoral no ha sido bien valorado en la sede de Vox, donde esperaban conseguir aglutinar una mayor parte del electorado de derechas que sí les apoyó en las anteriores elecciones generales, pero que esta vez no han respaldado a la formación de Santiago Abascal.

El bloque de derechas consigue así 169 escaños que no son suficientes para lograr una mayoría absoluta.

Ahora, habrá que ver si Feijóo es capaz de reunir los apoyos suficientes para formar Gobierno, una tarea nada fácil ya que, en principio, sería clave convencer al PNV.

Aun así, el papel de Vox no va a ser clave. Algo que ha dejado caras largas entre los líderes del partido quienes, como Santiago Abascal, no han ocultado su contrariedad.

Mira las imágenes captadas por COPE, segundos antes de que Abascal compareciera antes sus militantes a regañadientes.

"Yo no iba a subir... esto no estaba decidido".



La prueba de la debacle de Vox es que Santiago Abascal NO quería subir al andamio a hablar con sus seguidores. Al final lo ha hecho a regañadientes.



???@COPE#nocheelectoral#Elecciones2023#eleccionespic.twitter.com/96AzKLAFGm