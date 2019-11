Revive el minuto de oro de los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno en este debate electoral del 4-N

Después de casi tres horas de intenso debate entre los cinco candidatos de los principales partidos políticos que se postulan a gobernar, o formar gobierno, en nuestro país (PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos y Vox), llegó el momento más esperado por los votantes: el minuto de oro. Para muchos, la hora de la verdad en la que los presidenciables tratan de ser rotundos y convencer a su electorado. Así fue el minuto de oro de Sánchez, Abascal, Rivera, Casado y Pablo Iglesias; por orden de discurso.

Pedro Sánchez (PSOE)

"El número de peticiones de asilo en nuestro país, la primera nacionalidad, son los venezolanos. Sobre la visita del Rey a Cuba, en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana fue fundada por España, y los españoles víctimas tenemos lazos con el pueblo cubano. Estoy de acuerdo con el señor Iglesias, tenemos que modificar el voto rogado". Asimismo, sobre los 80 de la dictadura apuntilló: "Mi compromiso es seguir luchando por la memoria de las víctimas durante los próximos cuatro años".

Este es el minuto de oro de Pedro Sánchez (PSOE)





Santiago Abascal (Vox)

"Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar las propuestas de Vox. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando los partidos separatistas. Queremos hacer una histórica rebaja de impuestos, combatir la inmigración ilegal, transformar el Estado de las autonomías para devolver la igualdad a los españoles, y queremos defender la libertad frente a la dictadura progre. Buenas noches y viva España".

Minuto de oro de Santiago Abascal: "Queremos defender la libertad frente a la dictadura progre que quiere que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que los nietos renieguen de sus abuelos". Buenas noches y Viva España









Albert Rivera (Ciudadanos)

"¿Cuántas veces en la vida nos han dicho que no se puede? Nos han dicho que no se puede tener un trabajo e hijos a la vez.. que es muy difícil montar un negocio, que no lo hagas, que no se puede. Pero claro que se puede, que te lo digan a ti, que levantas cada día a tu familia contra viento y marea. O a ti, que has montado un proyecto contra todos los obstáculos y toda la burocracia. Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede... Eso es lo que me enseñaron mis padres y le enseñaré a mis hijos. Si eres liberal, vota liberal. Si eres de centro, vota al centro, si eres valiente, vota valiente. Vota lo que eres, vota Ciudadanos".

���� @Albert_Rivera "Dicen que los españoles nunca nos daremos la mano para mirar al futuro juntos, pero yo creo que sí que se puede" #ElDebate4N







Pablo Casado (Partido Popular)

"Me gustaría estar en tu casa para mirarte a los ojos, darte la mano y pedirte el voto para cambiar y liderar España. Quiero gobernar un Gobierno de verdad que no le tiemble el pulso frente a los separatistas. Un Gobierno que acompañe a las familias para que sigan haciendo planes. En definitiva, quiero ser el presidente para desbloquear esta situación. Solo el PP puede ganar al PSOE y formar Gobierno, un Gobierno de cambio para cambiar España".

Este es el minuto de oro de Pablo Casado (Partido Popular)





Pablo Iglesias (Podemos)

"La gente debe estar harta de los argumentos de los políticos. Voy a dedicar el tiempo a una persona. Tengo 28 años, me he pasado toda la vida estudiando para un trabajo para el que no he estudiado. Quiero independizarme de mis padres y vivir con mi novio pero los precios de los alquileres me resultan imposibles. Tengo una minusvalía pero no me dan trabajo porque puedo tener un brote. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Sí se puede".

Brillante @Pablo_Iglesias_ en el minuto de oro del #DebateElectoral ����







