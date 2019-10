¿Qué opinan los grandes partidos sobre cambio climático? Descúbrelo con el comparador de COPE

Quedan apenas unos días para se abra ante nosotros una nueva jornada electoral. El 10 de noviembre volveremos a ser llamados a las urnas para, en principio, desbloquear una situación que los políticos han sido incapaces de solucionar. Hasta entonces, y con la intención de oxigenar los mensajes políticos, desde COPE.es os vamos a ofrecer una serie de curiosidades que rodean a estas elecciones del 10-N. Detalles desconocidos de la biografía de cada uno de los candidatos, test de cultura política, comparadores y un largo etcétera que tratará de aliviar la contundente carga política de esta campaña electoral continua en la que vivimos.

En este caso, es el turno de saber las opiniones de los partidos sobre los temas más acuciantes de la actualidad. Esas claves que preocupan a los ciudadanos. Y es el momento indicado para hacerlo sobre el cambio climático y energías. ¿Qué opinan los partidos sobre uno de los temas más acuciantes a los que nos enfrentamos en este siglo XXI? Te lo descubrimos con el comparador de COPE.

DESCUBRE OTRAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PARTIDOS CON EL COMPARADOR DE COPE

¿Qué opinan los partidos sobre cambio climático y energías?

PSOE

Fomentar una movilidad más eficiente y sostenible acompañaremos el Marco Estratégico de Energía y Clima con la elaboración de la Estrategia de Movilidad Sostenible, que dé respuesta a grandes retos como la lucha contra el cambio climático, el incremento de la desigualdad en las oportunidades de movilidad, la transformación digital del transporte, y la necesidad de planificación y eficiencia de las inversiones en las infraestructuras de transporte.

PP

Desarrollar un pacto de Estado en materia de energías renovables para que no se cambie el modelo cada cuatro años, así poder ofrecer un mayor seguridad al consumidor y al inversor. Además de realizar una actualización del mix energético.

Cs

Aprobar un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético. Se diseñarán estrategias para la disminución del consumo de combustibles fósiles y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

UP

Desarrollar un plan de “rescate energético” que garantice “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”. Las suministradoras no podrán cortar el servicio al usuario cuan­do “se trate de la vivienda habitual” y el impago de la factura “se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, por pobreza sobrevenida”. Así, un “fondo autonómico contra la pobreza energética” permitirá que una familia no deba destinar más del 10% de sus ingresos mensuales a sufragar estos servicios. La medida se revisará anualmente y podrá prorrogarse “de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista”.

Vox

Desarrollar un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia.

DESCUBRE OTRAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PARTIDOS CON EL COMPARADOR DE COPE