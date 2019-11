¿Qué influencia tienen encuestas como la del CIS en los votantes?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha dado al PSOE una victoria holgada que le permitiría pactar con Unidas Podemos o con Ciudadanos, en un sondeo preelectoral que no refleja los efectos de la crisis en Cataluña porque se hizo antes de la condena a los líderes del "procés". El CIS publicó el martes esta encuesta que no solo hace estimación de voto sino también un cálculo del reparto de escaños, aunque con elevadas horquillas para los principales partidos, y que augura para Sánchez una victoria mucho más amplia de la que le dan el resto de sondeos.

Si se cumplen estas estimaciones el líder socialista podría elegir entre intentar sumar a su izquierda, con el partido de Pablo Iglesias, o a la derecha, con Ciudadanos. Así, da al PSOE entre 133 y 150 escaños, frente a los 123 que obtuvo en los comicios de abril, y prevé también una subida para el PP, que ahora tiene 66 escaños y que obtendría entre 74 y 81 diputados, lejos aún del centenar que sí le auguran otras encuestas.

Para Ciudadanos prevé una fuerte caída y pasaría de los 57 actuales a entre 27 y 35 diputados, mientras que Unidas Podemos junto a sus confluencias se mantendría más o menos estable con entre 37 y 45 escaños, frente a los 42 que obtuvo en abril.

Al contrario de lo que apuntan otras encuestas más recientes, Vox podría perder bastante fuerza, con una horquilla de entre 14 y 21 escaños, cuando ahora tiene 24 diputados.

Más País, el partido de Íñigo Errejón entraría en el Congreso con dos diputados, más los dos como máximo que aportarían sus socios de Mes Compromís en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, este sondeo cocinado no convence a la mayoría, y la fiabilidad del CIS de Tezanos cada vez deja más dudas. No obstante, la encuesta, aún sobredimensionada para el PSOE, tiene un objetivo muy claro: hacer pensar a los votantes de izquierda que optando por Sánchez están en el bando ganador. Se trata de un sesgo cognitivo motivado por informaciones como la del CIS que podrían "arrastrar" al votante para que deje a un lado sus creencias o ideales y elija sumarse a la opción ganadora. Todo esto influye, en un corto período de tiempo durante el acto del voto per se de los más indecisos.

No obstante, el último barómetro del CIS matiza esto y no deja al PSOE como "claro ganador", ya que eso podría favorecer que el electorado no acabe votándolo porque piense que la victoria está asegurada, contradiciendo el efecto sumatorio buscado.