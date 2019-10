Las mejores frases del debate de COPE sobre la educación

El tercer debate de COPE con motivo de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre ha girado en torno a la educación. Los cinco candidatos de los grandes partidos nos han dejado varias frases a destacar durante sus intervenciones. En ellas han abogado, entre otras cuestiones, por las reformas, la escuela pública y un gran pacto educativo.

Primera intervención

“Creemos que la educación debe estar orientada hacia la unidad nacional. Las Comunidades Autónomas la han usado para aislar el español y crear generaciones de niños que creen que no viven en España. Que todo el mundo tenga un acceso igual y no haya diferencias entre sistemas educativos", ha pedido el representante de Vox, Joaquín Robles.

Marta Martín, de Ciudadanos, ha arrancado así el debate: “La educación es la política social más importante del futuro. El bipartidismo la ha utilizado como un arma torticera: nacionalismo, colonización... Creemos que es una política que tenemos que reformar”. Después, ha sido el turno de Mari Luz Martínez Seijo, que ha pedido “un nuevo modelo educativo centrado en el alumnado”, ya que la educación es una “prioridad” para el PSOE: “La dotaremos del 5% del PIB”.

"Una educación pública, universal, laica, gratuita. Hay infrafinanciación y segregación, muchos problemas. Hay que derogar la LOMCE", ha sido la primera declaración de intenciones de Sofía Castañón (Unidas Podemos). Sandra Moneo, además de esgrimir el deseo del PP de tener “uno de los mejores sistemas educativos del mundo”, ha dejado esta máxima inicial: “Profesorado y mejora del sistema educativo van íntimamente unidos”.

Preguntas de COPE y TRECE

José Luis Pérez, por parte de nuestra televisión, y Fernando de Haro, como voz de nuestra radio, han sido los encargados de lanzar preguntas a los candidatos en esta ocasión. El primero les ha pedido una valoración sobre las diferencias educativas entre Comunidades Autónomas. El segundo ha abierto el debate sobre escuela pública y concertada.

“Que todos los alumnos españoles sean iguales y tengan los mismos derechos”, ha exigido Joaquín Robles. “Hay que trabajar para eliminar las desigualdades de financiación”, ha sido la petición de Marta Martín. Mari Luz Martínez Seijo, por su parte, ha expresado cierto lamento: “Si no somos capaces de elevar el nivel educativo de las familias, muy difícilmente vamos a salir de ese círculo vicioso”.

Sofía Castañón ha dejado otra frase interesante: “La educación tiene que ser pública y gratuita desde los 0 hasta los 99 años. Un proceso de formación asequible en todas las etapas”. “Tenemos que plantearnos si las Comunidades Autónomas están siguiendo un currículum común. Este tiene que existir: que en todas al menos el 65% sea común. 55% en Comunidades Autónomas con lengua cooficial”, ha lanzado Sandra Moneo.

“Si no tenemos claro el modelo de nación, ¿cómo vamos a tener claro el modelo educativo?”, se ha preguntado Joaquín Robles. Las disputas no se han hecho esperar. En primer lugar, entre Ciudadanos y PSOE. “Vosotros habéis hecho una demagogia absoluta con la tramitación de la Ley Celaá. No volváis a mentar el tema del pacto, cuando os levantasteis de la mesa con una excusa peregrina”, ha criticado Marta Martín. Después, entre Cs y el PP, porque Sandra Moneo ha pagado a su rival con la misma moneda: “La educación ha existido y la política educativa ha existido antes de que Ciudadanos pusiese el pie en el Congreso de los Diputados”.

“Queréis utilizar la Constitución para hacer negocio con la educación. Ese es el proyecto de la derecha”, se ha defendido Mari Luz Martínez Seijo, mientras Joaquín Robles condenaba que “se está excluyendo al español” de nuestra educación. “Lo esencial y fundamental es que exista el derecho de los padres a elegir el centro de sus hijos”, ha reclamado después, con el “cheque escolar” como instrumento para facilitar esa decisión.

“Hay que replantear un currículum académico distinto al de ahora: es necesario actualizarlo. Que se pueda estudiar la lengua cooficial y que podamos conocer las lenguas del conjunto del Estado”, ha resultado ser la exigencia de Sofía Castañón. Entonces, ha llegado el debate sobre pública y concertada. “No podemos tolerar que sea la educación concertada la que seleccione al alumnado en función de su propio proyecto educativo”, ha sido la reclamación de Mari Luz Martínez Seijo.

“Nosotros defendemos la educación y la libertad con mayúsculas”, ha respondido Sandra Moneo. "Donde hay que poner los esfuerzos es en la pública", ha insistido Sofía Castañón. Para cerrar el debate puro y duro, una puntualización de Marta Martín sobre la educación especial: “Partimos y defendemos un modelo mixto: centros especiales, aulas especiales en centros ordinarios, apoyo en centros ordinarios...”.

Minuto de oro

Sandra Moneo ha dejado esta sentencia para terminar: “El PP va a dedicar el máximo esfuerzo a que nos podamos unir y llegar a un gran acuerdo en materia educativa”. “Que se invierta de verdad en educación y se superen las desigualdades. Es necesario, con urgencia, derogar la LOMCE y establecer una ley educativa nueva que defienda la pública, gratuita, laica y universal”, se ha despedido Sofía Castañón por parte de Unidas Podemos.

“Queremos una nueva ley educativa, no volver a esta LOMCE que nos aleja de proyectos innovadores”, ha continuado Mari Luz Martínez Seijo por parte del PSOE. “Estoy cansada. En España necesitamos una reforma educativa de urgencia, ponernos a trabajar y hacerlo por consenso. Hagámoslo como padres, madres y docentes. Sentémonos de verdad”, ha pedido Marta Martín en representación de Ciudadanos.

El punto final ha sido el de Joaquín Robles, de Vox: “Hay que apartar la ideología de la educación, hacer unos programas orientados a la recuperación y una verdadera educación nacional, para que los niños amen a su patria. La educación se ha convertido en un fracaso completo y en un medio para ir laminando a la nación española. Con Vox, esto se tendría que acabar”.