Las mejores frases del debate de COPE sobre el desafío económico

El cuarto y último debate de COPE con motivo de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre ha tenido el desafío económico como tema. Estas han sido algunas frases destacadas de los candidatos de los cinco grandes partidos que nos han visitado este jueves.

Primera intervención

“La responsabilidad significa tomar decisiones. Desde la irresponsabilidad, el PSOE sigue su ciclo vital”, ha criticado Mario Garcés, del PP, nada más inaugurarse la discusión. “Hace falta una lucha decidida y constante contra la precariedad: evitar que el empleo sea basura y que tengamos millones de personas que no llegan a fin de mes”, ha pedido después Nacho Álvarez, de Unidas Podemos.

“Tres ámbitos de actuación: aceptar la restricción presupuestaria, inversión productiva para salir del enfriamiento y protección social”, ha explicado Daniel Fuentes, del PSOE. Jorge Buxadé, de Vox, ha insistido en lo que ya comentó durante el debate sobre la crisis territorial: “El Estado de las Autonomías devora absolutamente la capacidad de crecimiento de España. O autonomías o pensiones”.

“Lo peor que se podría hacer es llevarnos a más gastos e impuestos. Estar hinchando el pecho todo el rato no es la solución”, ha lanzado Marcos de Quinto (Ciudadanos) en clara alusión al PSOE para finalizar el primer turno de intervenciones.

Preguntas de COPE y TRECE

Ángel Expósito ha preguntado a los cinco grandes partidos por sus previsiones sobre la tasa de desempleo, mientras que Antonio Jiménez les ha pedido que buscasen posibles soluciones para la brecha económica.

“El PSOE es una trituradora permanente de empleo. Esto es una especie de peine permanente: si gobiernan, el empleo sale por la ventana”, ha lanzado, sin tapujos, Mario Garcés. Nacho Álvarez ha sido más contundente: “Lo que hace falta es derogar la reforma laboral”.

“No nos interesa la firma de contratos indefinidos: nos interesa la creación de empleo indefinido”, ha aseverado Daniel Fuentes. “Los políticos no crean empleo, los que crean empleo son las empresas, los autónomos. Y eso hay que entenderlo”, ha declarado, por su parte, Jorge Buxadé. “Lo que hay que hacer es anticiparse y tratar de mantener el nivel de actividad, ayudar a las empresas a que sean competitivas”, ha destacado Marcos de Quinto.

“Nuestro compromiso es rebajar los impuestos”, ha resultado ser una de las promesas electorales de Mario Garcés. La propuesta de Nacho Álvarez ha sido más rotunda: “Hace falta aumentar y mejorar la progresividad: crear un impuesto para las grandes fortunas”. “Queremos centrarnos en las familias: necesidades básicas del contribuyente”, ha dicho Jorge Buxadé.

Uno de los momentos más tensos lo han protagonizado PP y PSOE. “Estás defendiendo el mismo modelo fiscal que Donald Trump”, ha considerado Daniel Fuentes ante Mario Garcés. Pero Marcos de Quinto ha cambiado de tercio: “De lo que se trata es de poder ayudar a nuestras empresas”. “El empleo precario no se está regulando. Hay que hacer el esfuerzo para resolverlo”, ha apuntado Jorge Buxadé.

“Libertad significa llegar a fin de mes. Necesitamos un empleo estable y digno”, ha resultado ser otra de las consignas de Nacho Álvarez. “Primero crecer y después distribuir. Ese modelo se acabó: tenemos que aprender a crecer y distribuir”, ha pedido Daniel Fuentes.

Después, ha llegado otro momento tenso, con PSOE y Ciudadanos como protagonistas y Andalucía en mitad de la confrontación. “Lo que he ganado lo he ganado honradamente, no robando”, ha esgrimido Marcos de Quinto, quien después ha roto una lanza en favor de los jóvenes: “Si no hacemos algo, no se beneficiarán del sistema de pensiones. La deuda no es más que un préstamo intergeneracional que van a acabar pagando ellos”.

Minuto de oro

El propio De Quinto ha sido el primer candidato en finalizar el debate. “Reformas. El problema es que durante mucho tiempo hemos desperdiciado esa posibilidad. Básicamente, desde 2012. Para esto, se necesita un partido reformista e integrador”, se ha despedido.

“El Estado de las Autonomías es una auténtica máquina de gastar dinero. O decidimos acabar con él o este acabará con las pensiones. Para los inmigrantes ilegales, parece que siempre hay dinero”, ha expuesto Jorge Buxadé en su última intervención.

“El PSOE propone una actuación sensata, respetando las cuentas públicas, incentivando la inversión productiva y atendiendo al gasto social. Los más desfavorecidos no se van a quedar atrás”, ha terminado Daniel Fuentes.

Nacho Álvarez ha optado por el siguiente discurso en su adiós: “Debemos evitar que la desaceleración se transforme en crisis. Necesitamos un Gobierno progresista, pero si Unidas Podemos no está fuerte en las elecciones, no veremos llegar esta realidad”.

Por último, Mario Garcés ha destacado lo siguiente para colocar el punto final a los #DebatesCOPE: “Tenemos que garantizar el sistema de bienestar a través de una política que devuelva el esfuerzo a los españoles”.