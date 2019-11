Inés Arrimadas pone contra la pared a Irene Montero al hablarle sobre su chalé de Galapagar

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, ha sido una de las protagonistas este viernes en el primer debate televisivo de la campaña de las elecciones del próximo 10 de noviembre.

Los portavoces de los siete principales grupos parlamentarios del Congreso, Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PSOE), Inés Arrimadas (Cs), Irene Montero (Unidas Podemos), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV), se reunían en un mismo plató de RTVE.

Arrimadas fue una de las más intensas del debate. Uno de los momentos más tensos llegó cuando la de Ciudadanos sacó el tema del chalé de Galapagar en el que viven Pablo Iglesias e Irene Montero. “Os gusta hablar de políticas comunistas pero vivís muy bien”, le dijo.

“Defendéis a los trabajadores y luego Echenique tiene una trabajadora sin cotizar”, aseguró añadiendo más leña al fuego criticando la actitud del cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Zaragoza. Un diputado que, por cierto, aseguró en otro debate que Zaragoza limitaba con Albacete siendo el “hazmerreír” de las redes sociales.

Arrimadas cargó duramente contra Podemos también en el bloque económico del debate. Definió que sus políticas son “comunistas” donde “solo viven bien” sus líderes.

"¿Qué es España para ustedes? ¿Cuántas naciones creen que hay en España?" Lastra sigue sin responder a Arrimadas.

Irene Montero, lejos de defenderse sobre estos ataques, centró su punto de mira en el PSOE. Acusó a Sánchez de no aplicar en le Gobierno lo que promete en campaña. “Creo que un Gobierno tiene la responsabilidad de equilibrar la balanza. Cuando llegáis al Gobierno no hacéis lo que decís que vais a hacer, no elimináis la reforma laboral ni no reguláis los alquileres”, definió.

La portavoz de Ciudadanos siguió son su alegato y pidió el voto para su partido ya que “vale triple” si se quiere frenar al nacionalismo. “Sánchez es un chollo para el separatismo”, auguró.

Este ha sido el minuto de oro de @CiudadanosCs. Así ha concluido su participación Inés Arrimadas

Y por último, tiró de ironía con la exhumación de Franco. “En este año y medio, el PSOE no ha sacado los presupuestos, lo único que ha sacado es al dictador”, sentenció.