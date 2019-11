El descomunal ‘patinazo’ de Echenique con la geografía en un debate electoral

Pablo Echenique ha vivido media vida en Aragón, donde también ha desarrollado una parte importante de su carrera política. Sin embargo, el político de Unidas Podemos tiene menos conocimiento del que cabría esperar sobre esta Comunidad Autónoma a la que está tan unido. O, al menos, eso se deduce a raíz de algunas de sus intervenciones en un debate electoral organizado por el Heraldo de Aragón este jueves.

Lo más llamativo fue el error que Echenique cometió cuando todos los candidatos tuvieron que responder con qué provincias limita Zaragoza. La respuesta del en su día secretario general de Podemos en Aragón no tuvo desperdicio: Huesca, Teruel, Soria, Navarra, Lérida, Guadalajara, La Rioja y… Albacete. El público asistente al debate no pudo contener las risas cuando el moderador anunció lo que podía leerse en la pizarra de Echenique: la distancia entre Zaragoza y Albacete es hasta de 546 kilómetros según la carretera que se tome.

Tras este tropiezo geográfico considerable, el candidato de Podemos por Aragón para el Congreso de los Diputados aún protagonizó otro momento de desconocimiento cuanto menos sorprendente. ¿Por qué? Todos los candidatos presentes en el debate conocían la identidad del actual rector de la Universidad de Zaragoza… excepto Echenique. A pesar de haberse licenciado en Ciencias Físicas en este centro, con doctorado incluido más tarde, y de ser colaborador extraordinario de su departamento de Física Teórica.

Eso sí, los fallos asombrosos relativos a Aragón no sólo los cometió el representante de Podemos. También el candidato de Vox, Pedro Fernández, causó cierto estupor con una de sus respuestas. Su “no sabe / no contesta” al ser cuestionado por el pueblo natal de todo un aragonés de pro, el pintor Francisco de Goya, no pasó precisamente desapercibido.