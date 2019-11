La grave acusación de Buxadé al Gobierno con la Policía Nacional y las elecciones de por medio

Vox es un partido político especialmente sensible en lo que respecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así ha quedado demostrado una vez más este sábado, de la mano de Jorge Buxadé. El jefe de delegación en el Parlamento Europeo de la formación, a la par que miembro de su Comité Ejecutivo Nacional, ha hecho pública en Twitter una supuesta medida polémica del Gobierno español. Relacionada, en concreto, con la Policía Nacional y las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

“Muy grave. Me cuentan que Gobierno de Sánchez ha ordenado desplazar a unos 400 efectivos de @policia de diversas unidades, sin aviso previo, a Barcelona. No han podido votar por correo, al no responder a previsión ninguna; ni podrán votar presencialmente”, ha contado Buxadé con aflicción.

Para después hacerse hasta tres preguntas al respecto: “¿Habilitará el Gobierno un medio para garantizar su derecho constitucional al voto o lo vulnerará así directamente? ¿Le preocupa algo al Gobierno de España sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿A Greta (Thunberg) la quieren traer en volandas a nuestra costa pero policía no puede votar?”.

El hilo tuitero del dirigente de Vox no ha tardado en hacerse viral, sucediéndose las contestaciones en apoyo a sus mensajes. “Tendrían que exigir poder votar, es su derecho fundamental”, “Para la PSOE los Derechos Fundamentales existen cuándo, cómo y para quién ellos quieren” o “PSOE CORRUPTO” fueron algunas de ellas.

La acusación de Buxadé llega días después de que uno de sus compañeros de partido, nada menos que Javier Ortega Smith, defendiese con fervor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales. También lo hizo a través de Twitter, donde compartió un vídeo en reconocimiento a la Policía Nacional por su labor en Cataluña durante los disturbios motivados por el procés.

