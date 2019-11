Girauta abandona la política tras la dimisión de Rivera y perder su escaño en el Congreso

El que fuera candidato de Ciudadanos en las elecciones generales del 10 de noviembre, Juan Carlos Girauta, ha anunciado este lunes que abandona la política después de que ya lo hiciera el presidente del partido naranja, Albert Rivera. Y es que el ex portavoz de Cs en el Congreso ha anunciado que no sólo abandona el partido porque, para él, “no tiene sentido la política después de Albert Rivera”.

Así lo ha asegurado en EsRadio Girauta donde ha querido mandar un mensaje a los que no han optado por votar a Ciudadanos este domingo: “A los que han querido matar a Cs: Que les vaya muy bien con Vox”, aseguraba el ya ex miembro del partido naranja. Se trata de la primera gran dimisión en la formación política tras la salida de Rivera, motivada por la debacle de Ciudadanos en los comicios generales.

El partido que ayudó a fundar el propio presidente saliente pasó de obtener 57 escaños en el pasado mes de abril a conseguir solo 10 en las elecciones de este domingo, lo que ha provocado su renuncia tras una reunión del Consejo General de Ciudadanos.

Al obtener solo 10 escaños, Girauta se quedaba fuera de la lista de candidatos que sí han obtenido su asiento en el Congreso de los Diputados. Al ex protavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja le acompañaban otros grandes nombres de las listas naranjas como José Manuel Villegas, secretario general, Francisco Hervías, o Edmundo Bal, que finalmente tendrá su escaño gracias a la dimisión de Albert Rivera.

Girauta ya había anunciado previamente que su salida del partido iría de la mano de una eventual marcha de Rivera.