La evolución de UPyD: de la esperanza de los desencantados al partido devorado por Ciudadanos

Ciudadanos y UPyD concurrirán juntos a las próximas elecciones generales del diez de noviembre. Lo ha avanzado el partido que dirige Albert Rivera. Un acuerdo que implica que el líder de la formación fundada y dirigida en sus inicios por Rosa Díez, Cristiano Brown, y el filósofo Fernando Savater se incorporen a las listas de Ciudadanos por Madrid, aunque este último lo hará al final de la lista, es decir de manera simbólica: "Es una gran noticia para los españoles que el centro se haga fuerte, que los liberales crezcan y, sobre todo, que los constitucionalistas seamos capaces de entendernos, de entendernos sumando", ha manifestado el líder de los naranjas.

Con la llegada de UPyD al panorama político en septiembre de 2007, se podría decir que nació en España oficialmente el centro político, ya que los principios ideológicos del partido podían ser compartidos, al menos parcialmente, por el PSOE y el PP. Una fuerza transversal que le permitió en los comicios de marzo de 2008 conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados, que ocuparía Rosa Díez (la primera mujer candidata a la presidencia del país como cabeza de lista de un partido de ámbito nacional), y cuatro años más tarde, en la convocatoria de noviembre de 2011, hasta cinco representantes, convirtiéndose en la cuarta fuerza política del país.

De hecho, en el haber de UPyD quedó la unidad de toda la Cámara Baja para solicitar la ilegalización de Amaiur y Bildu. Un acuerdo que se produjo en febrero de 2012, y que en su momento fue calificado como histórico. Sin duda, el renombre de algunas de las figuras que apoyaron el proyecto contribuyó a su ascenso, entre ellos los del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa o el dramaturgo Albert Boadella.

No obstante, el nacimiento y crecimiento de nuevos partidos a la izquierda (Podemos) y al centro-derecha (Ciudadanos) y el mensaje renovador de sus dirigentes hicieron que el espacio de UPyD quedara reducido, hasta el punto que en las elecciones generales de diciembre de 2015, UPyD perdió toda representación parlamentaria, lo que provocó que fuera la última convocatoria a la que concurrió.

Pero la desbandada en el partido llegó meses antes, mientras UPyD debatía si era conveniente o no la fusión con Ciudadanos, que competía también por captar a los ‘centristas’ desencantados con el bipartidismo dominante. La más representativa tuvo lugar dos meses antes de los comicios de 2015, cuando Irene Lozano fichó por Pedro Sánchez para ir en las listas como independiente. Fue después de que el tándem Rosa Díez-Irene Lozano, que tan buenos resultados dio al partido, se quebrara por las discrepancias entre ambas a la hora de analizar los malos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas de marzo de 2015, donde UPyD no consiguió sentar ningún representante en el Parlamento autonómico. No solo Lozano, otro de los pesos pesados, el diputado valenciano Toni Cantó, exigió la dimisión de Díez para renovar los altos cargos.

Tras unos meses tensos, en julio de 2015 el candidato de Rosa Díez en el cónclave de UPyD, Andrés Herzog, se impuso a los críticos, propiciando este viraje de Lozano y sus partidarios.

El riesgo de desaparición por parte de UPyD, la dirección ha optado por aliarse con Ciudadanos en las sucesivas convocatorias, no solo en las próximas. Ya en las Elecciones al Parlamento Europeo del pasado 26 de mayo, pidieron el voto para los naranjas. Incluso algunos de los actuales miembros de UPyD van como independientes en las listas, entre ellos su líder, Cristiano Brown, aunque no logró representación al ir en el puesto once.

Sí consiguió un asiento en el Parlamento Europeo Maite Pagazaurtundúa, que iba como número dos de la lista de Cs, en condición de independiente con carné de UPyD. ¿Podría ser esta nueva alianza UPyD-Ciudadanos una nueva estocada a la formación que un día aglutinó a los desencantados de populares y socialistas?