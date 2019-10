Los partidos, incapaces de llegar a un acuerdo en el debate de COPE para salvar las pensiones

El sistema de pensiones y su sostenibilidad han centrado este jueves el segundo debate del Grupo COPE previo al 10-N en el que han participado las cinco principales fuerzas políticas de nuestro país. La receta para garantizar las pensiones en el futuro, sin embargo, ha provocado importantes diferencias entre sus representantes. Mercé Perea, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, ha centrado su discurso en la necesidad de lograr más ingresos para nutrir el sistema a través de "una mejor fiscalidad y más progresiva". "Fiscalmente, estamos ocho puntos por debajo de la UE", ha denunciado. Una idea que no ha compartido Jaime de Olano, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, que ha asegurado que cuando el PSOE habla de mejorar la fiscalidad, "es que va a haber un hachazo en impuestos". Para el PP, es necesario "asegurar el crecimiento económico, crear más empleo y evitar el despilfarro". "Lo contrario son las divisas del gobierno de izquierda: destrucción de empleo, crisis económica y gasto innecesario", ha aseverado. En ese sentido, de Olano ha pedido una bajada de impuestos "para que las empresas ganen competitividad y los españoles tengan más dinero en el bolsillo y políticas a favor de la familia y la conciliación".

Sergio del Campo, portavoz adjunto de C's en el Pacto de Toledo, ha considerado que los partidos que han gobernado hasta ahora "no han sido capaces de afrontar el reto de las pensiones" y que lo que más pone en riesgo el sistema "son las medidas populistas". "No podemos defender, como hacen ellos, la ruptura de la equidad generacional y realizar los ajustes sobre los pensionistas que ya no tienen margen de maniobra. Si hay que hacer ajustes, tienen que afectar a todos", ha comentado. Yolanda Díaz, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Economía, ha denunciado que España tiene las pensiones más bajas del sur de Europa y ha reclamado abordar el problema de la suficiencia. "Un tercio de la población asalariada es pobre. Hay que derogar ya la reforma laboral del PP, creada para devaluar los salarios", ha sugerido.

Macarena Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, cree que hay una quiebra técnica de nuestro sistema de la seguridad social y ha reclamado recortes para consolidar una economía sostenible metiendo la tijera en la España autonómica y el gasto político. Además, Vox considera que el Pacto de Toledo "no es el marco adecuado" para lograr unas recetas eficientes. Una aseveración rechazada por el resto de partido, que creen - como Ciudadanos - que es "una de las mejores herramientas políticas que ha tenido este país".

Uno de los momentos de mayor tensión durante el debate se ha producido cuando Yolanda Díaz, representante de Unidas Podemos, ha acusado a PP, Cs y Vox de caminar "hacia un sistema privado de pensiones". "Estás faltando a la verdad. Lo que nosotros queremos es que se proteja a la Familia. Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la creación de una consejería de Natalidad en la Comunidad de Madrid", ha dicho Olona (Vox). PP y Ciudadanos también han negado dicha afirmación. Sergio del Campo (Cs) ha asegurado que él mismo no cuenta con un sistema privado de pensiones y Jaime de Olano (PP) tilda la acusación de "matraca". "Cuando hemos gobernado, es cuando ha habido más y mejores pensiones en España", ha sentenciado.

Este ha sido el segundo de los cuatro debates que COPE ha puesto en marcha para que los representantes de las principales formaciones políticas expongan su modelo de país, cómo afrontan el futuro de las pensiones, la reforma que sugieren para la educación o los cambios que necesita la economía. Una oportunidad, a menos de un mes de las elecciones del 10 de noviembre, para hablar de lo que afecta a los españoles, para tomar el pulso a los candidatos y reflexionar sobre cuál es, realmente, el voto útil en estos nuevos comicios a los que se convoca a la ciudadanía.