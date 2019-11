'Candidatos cachorros': Los políticos recuperan el sentimentalismo animal para ganar votos

El candidato de Ciudadanos para el 10N, Albert Rivera, se ha convertido en el centro de atención de las redes sociales después de que publicara un vídeo junto a 'Lucas', un cachorro de caniche que será “su arma secreta” para el debate. El presidente del partido naranja llega incluso a recalcar que el cánido “huele a leche”, tras pasarle la nariz por el lomo. Las redes sociales han recalcado el factor estratégico de Rivera y la similitud con una broma de la serie de televisión “Los Simpson”.

Lo cierto es que no es la primera vez que el líder de la formación política apela al voto animalista antes de unas elecciones. El pasado mes de abril, algunos sondeos electorales pronosticaban la entrada del partido PACMA en el Congreso de los Diputados con uno o dos escaños. Días después, Rivera apareció como 'domador de perros' en un concurso de entrenamiento canino. Igualmente, Iglesias quiso apelar al mismo tipo de votante en un acto de campaña de Unidas Podemos en el que el secretario general acudió con su mascota.

Pero los líderes de Ciudadanos y Unidas Podemos no son los únicos que han repescado esta estrategia. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se convirtió la semana pasada en burla en los medios de comunicación tras encumbrar al perro que, alegaba, había acabado con la vida de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Daesh. “Hemos desclasificado una imagen del maravilloso perro (el nombre no está desclasificado) que hizo un GRAN TRABAJO capturando y matando al líder del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi”, escribía el líder de la Casa Blanca en Twitter.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw