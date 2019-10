Así ha sido el minuto de oro de los partidos: “La Constitución no admite chantajes”

No ha decepcionado el primer debate electoral emitido en directo en COPE.es, donde los representantes de los cinco principales partidos han podido confrontar ideas sobre la crisis territorial en España, en vísperas de conocer el fallo del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas encarcelados por el 1-O. Un debate que se podría calificar como apasionante, y donde por supuesto no ha decepcionado tampoco la exposición final de los participantes.

El primero en protagonizar su ‘minuto de oro’ ha sido el representante de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, que ha hecho referencia a “una España plural, que reivindica sus derechos y que quiere profundizar en su convivencia.” Uriarte ha puesto como ejemplo de ello las dos columnas de pensionistas que estos días se dirigen a Madrid desde la localidad gaditana de Rota y desde Bilbao, con el fin de reivindicar sus derechos: “Los pensionistas están recibiendo muestras de solidaridad de los vecinos en los pequeños pueblos de las castillas olvidadas, dándoles de comer y un lugar donde dormir.”

Un hecho que para el podemita, refleja que “se tratan de ciudadanos sin prejuicios de determinados políticos, que no ofrecen soluciones mágicas y se comportan con una mayor comprensión, prudencia y que además representan un país real.”

El representante socialista, el exlehendakari Patxi López, ha abogado por citar la definición que hace la Constitución de Cádiz de 1812 sobre nuestro país, “España es la unión de los españoles de dos hemisferios.” Para López, la palabra unión “es el pacto entre los ciudadanos que, pensando diferente y con sentimientos de pertenencia distinto, hemos acordado convivir y progresar juntos, y se plasma en la Constitución del 78, en las reglas del juego.”

Para el dirigente vasco, la Carta Magna podría modificarse, pero no se puede romper de manera unilateral: “Debemos buscar en estos momentos de conflicto, por encima de la confrontación de los que consideran que España es una reconquista continua, la convivencia entre los distintos. No hay soluciones mágicas, pero hay solución. En Euskadi lo vamos consiguiendo, y partíamos de mayores dificultades.”

En su alocución, el representante de Vox, Jorge Buxadé, ha manifestado sus discrepancias con el discurso de Patxi López, y ha matizado que “España no es fruto de un pacto, sino una realidad histórica ya preexistente.” El dirigente catalán del partido de Santiago Abascal ha recordado que “con anterioridad a la Constitución de Cádiz, estuvo la Guerra de la Independencia contra el invasor francés donde no había nacionalistas catalanes, porque no existía ese concepto ni a nivel político ni cultural.”

Por otro lado, ha remarcado que el Estado de las Autonomías fue una forma de vertebrar España, y que, a su juicio, “cuarenta años después ha sido un fracaso por su ineficiencia, ineficacia e insolidaridad. Proponemos que las tres ‘i’ se transformen en ‘e’, de eficacia eficiencia y España, como garantía de las libertades y de los derechos, ya que el separatismo solo nos ofrece cortes de la carretera, violencia en las calles y hasta grupos terroristas.”

El penúltimo en intervenir ha sido Edmundo Bal, de Ciudadanos, que ha defendido el modelo de la Constitución de 1978, ya que, como ha recordado, “se sustenta en la indisoluble unidad de España como patria común indivisible y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones que la integran, pero también la solidaridad entre todas ellas.”

Bal ha añadido que nuestro país debe apostar por “el Estado de las Autonomías, pero no por el federalismo del PSOE, que en el fondo incentiva la diferencia en lugar de reconocer la diversidad dentro de la unidad.”

Ciudadanos, asegura su representante en el debate de COPE.es, “quiere una nación de españoles iguales ante la Sanidad, la Educación o el conocimiento y uso de la lengua, para que la política nacional esté en manos de los que gestionamos los intereses nacionales y acabar con el chantaje que a España han sometido los nacionalista con el bipartidismo.”

El último turno de intervención lo ha cerrado la que irá como número seis en las listas del PP por Madrid en las elecciones del diez de noviembre, Edurne Uriarte, que apela a la unidad de los constitucionalistas para la defensa de la nación española y de la Carta Magna: “Llamamos especialmente a un cambio de actitud del PSOE, que es fundamental en esa unidad, y que en 2017 sí que estuvo cuando se produjo la crisis en Cataluña. Pero desde entonces, ha abandonado esa unidad. Esperamos que vuelva a la defensa de la Constitución.”

Además, ha remarcado que el PP, esté en el gobierno o en la oposición tras los comicios, “estaremos con la unidad de los partidos constitucionalistas.”