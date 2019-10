Cataluña enfrenta a los partidos en el primer debate electoral a cinco antes del 10-N

Cataluña volverá a marcar de forma decisiva la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Así ha quedado demostrado en el primer debate a cinco celebrado este miércoles antes del 10-N, en el que PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos han expuesto sus diferencias sobre cómo atajar el órdago independentista y otros asuntos como el Estado de las autonomías o la igualdad entre españoles.

Patxi López (PSOE), Edurne Uriarte (PP), Edmundo Bal (Vox), Roberto Uriarte (Unidas Podemos) y Jorge Buxadé (Vox) han sido los representantes de las principales cinco formaciones políticas que han protagonizado el primer debate electoral organizado por el Grupo COPE. Una oportunidad, a un mes justo de las elecciones del 10 de noviembre, para hablar del desafío más acuciante al que se enfrenta España.

Edurne Uriarte (PP) ha defendido que España "es una gran democracia" y ha lamentado la poca firmeza del PSOE después de apoyarse para gobernar "en ese nacionalismo que se resiste a respetar la Constitución". "Pasaron de votar a favor del 155 a hacer una moción de censura con quienes se habían saltado las leyes", ha señalado. Siguiendo esta línea, Edmundo Bal (Cs) ha defendido que Pedro Sánchez haya vendido España "por unos presupuestos o una investidura". En su respuesta, Patxi López (PSOE) ha criticado que ambas fuerzas busquen permanentemente la confrontación "creyendo que obtienen réditos electorales" y ha asegurado que "desde que gobierno el PSOE, el independentismo en Cataluña se ha reducido de manera extraordinaria".

Sobre qué solución puede aplicarse en Cataluña, Unidas Podemos apela a la "falta de inteligencia y sensibilidad, porque no se solucionan solo con leyes". Roberto Uriarte ha criticado así la judicialización de la crisis territorial, mientras que Edurne Uriarte (PP) ha reclamado que todo el mundo respete la inminente sentencia del Supremo sobre el procés. Mientras, Vox ha sugerido que no hay un problema catalán, sino "un problema con el separatismo aliado con la extrema izquierda". "Hay que ser exigente en la aplicación de la Ley y llevar la iniciativa. Hay que intervenir a los Mossos, intervenir los medios de comunicación públicos, tomar el control presupuestario y modificar la ley de Educación", ha dicho. López (PSOE), por su parte, cree que "siempre ha habido gente que se ha querido ir de España". "El problema es cómo nos enfrentamos a este asunto. Y es que ese nacionalismo tenga poco predicamento. Debemos hacer ver a la sociedad catalana que hay un proyecto que se llama España y que respeta la diversidad y el progreso", ha señalado.

La aplicación del 155 como solución preventiva también ha despertado importantes diferencias. Vox ha criticado que Rajoy lo aplicara "tarde y mal" en 2017, aunque Edurne Uriarte señala que el expresidente aplicó "escrupulosamente la ley" en su momento. Mientras, Cs cree que alguien debería estar ya pensando en su aplicación si hay "agitación" por parte de la Generalitat tras la sentencia del procés y Unidas Podemos estima que "el mejor límite del 155 es no usarlo".

El Estado de las autonomías también ha sido asunto de debate entre las cinco fuerzas. Para Jorge Buxadé (Vox), este modelo "ha dado lugar a una perversión del régimen democrático. Ineficaz, ineficiente e insolidario". "El régimen autonómico es un lastre para España", ha dicho. Una posición que no han compartido los demás invitados. Para Bal, ha sido "un éxito tremendo" y cree que el problema radica en los "chiringuitos y amiguismos" surgidos dentro de él. Roberto Uriarte (Unidas Podemos), por su parte, lo considera "una historia de relativo éxito con sus luces y sus sombras".

El debate también ha dejado dos momentos de alta temperatura. En una de ellas, Patxi López ha recriminado al representante de Vox que "añore el Estado centralizado del franquismo". "No he podido añorar lo que no he conocido. Añoro un Estado centralizado", le ha respondido Jorge Buxadé. Más crispado ha sido el encontronazo del socialista con Edmundo Bal después de que el dirigente de Cs le afeara los pactos de su partido con Bildu en Navarra. "Podríais haber gobernado con Navarra Suma y habéis preferido llegar a acuerdos con Bildu", le ha dicho. Algo que no ha gustado a López: "Mientes descaradamente. ¿Puedes mentir sin ponerte rojo? Este señor no me da una lección de absolutamente nada. No le llegas a un socialista ni a la altura de la rodilla. Si hubiéramos querido gobernar con los independentistas, tendríamos gobierno", ha dicho con rotundidad. Minutos después, en un ambiente menos tenso, Edmundo Bal ha reconocido que López es una de las personas que más ha respetado en política y que se abre a recibir lecciones por su parte. "Yo nunca diré que mientes", le ha dicho.

Este ha sido el primero de los cuatro debates que COPE ha puesto en marcha para que los representantes de las principales formaciones políticas expongan su modelo de país, cómo afrontan el futuro de las pensiones, la reforma que sugieren para la educación o los cambios que necesita la economía. Una oportunidad, a un mes justo de las elecciones del 10 de noviembre, para hablar de lo que afecta a los españoles, para tomar el pulso a los candidatos y reflexionar sobre cuál es, realmente, el voto útil en estos nuevos comicios a los que se convoca a la ciudadanía.